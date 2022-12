Velenjčanke pretrd oreh za Krko

18.12.2022 | 09:00

Velenje - Rokometašice Velenja so na tekmi 8. kroga modre skupine so v soboto doma s 26:21 presenetile novomeško Krko. Ajdovski Mlinotest je isti dan zanesljivo ugnal Litijo (30:21).

Že v četrtek je celjska zasedba Z'dežele premagala Trgo ABC Izolo z 31:25.

Termin tekme med Ptujčankami in Krimom Mercatorjem še ni znan.

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, MODRA SKUPINA, 8. KROG

Sobota, 17. decembra:

ŽRK VELENJE : ŽRK KRKA NOVO MESTO 26:21 (12:11)

Ferenc 13 (6), Černivec 5; Barukčić 7 (2), Udovč 4.

STATISTIKA

Potem ko so velenjske rokometašice sezono začele s tremi prvenstvenimi ničlami, so na naslednjih petih tekmah dosegle štiri zmage. Premoč so morale priznati le Krimu Mercatorju, četrti uspeh pa dosegle v soboto proti Krki.

Z zmago so izbranke Snežane Tamše Rodič Novomeščanke izrinile iz elitne četverice. Pred njimi imajo sedaj, ob odigrani tekmi več, dve točki naskoka, a ob tem nikakor ne zanemarljivo boljšo razliko med danimi in prejetimi zadetki na medsebojnih tekmah. Krka je tekmo v uvodnem krogu dobila z 28:24, za veliko velenjsko slavje v Rdeči dvorani s petimi zadetki razlike pa je v zadnjih sekundah obračuna poskrbela nedvomno prvo ime obračuna Nastja Ferenc.

Ta s soigralkami tekme ni začela najbolje. Velenje je že v uvodnih osmih minutah ni izkoristilo dveh strelov s sedmih metrov, a tega na drugi strani gostje niso znale izkoristiti.

Z dvema uspešnima zaporednima sedemmetrovkama je Ferenceva v 21. minuti zasedbo iz Šaleške doline prvič popeljala do dveh zadetkov naskoka (9:7), še gol več pa je ekipi ločil po njenem novem zadetku v 23. minuti (11:9). Pet minut kasneje se je ekipa Krke veselila izenačenja na 11:11, na glavni odmor pa vseeno odšla z minimalnim zaostankom (11:12).

Po vrnitvi na igrišče so v uvodnih minutah pobudo prevzele Dolenjke in nekajkrat povedle z dvema zadetkoma. Nazadnje je bilo tako v 38. minuti, ko je Tia Robida zadela za 18:16. A že štiri minute kasneje je velenjska zasedba vse postavila v izhodiščni položaj (18:18).

Nekajminutni strelski post na obeh straneh igrišča so nato hitreje prekinile gostiteljice in v 48. minuti povedle z 20:18. Dva zadetka sta ekipi ločili tudi pred zadnjimi petimi minutami. Velenje je v tem obdobju na krilih treh zadetkov Ferenceve napravilo delni niz 4:1 in se razveselilo izjemno pomembne zmage.

Prvo ime v dresu Velenja je bila Nastja Ferenc. Krilna rokometašica je prispevala polovico zadetkov svoje ekipe, medtem ko je Neja Žejn zaustavila 40 odstotkov strelov tekmic (8/20). Za Krko je Ivona Barukčić dosegla sedem golov.

IZJAVI PO TEKMI:

Nika Priteržnik, rokometašica ŽRK Velenje: “V tekmo smo vstopile sproščeno in zbrano. V obrambi smo odigrale borbeno, v napadu pa smo zabili tisto kar je bilo treba, da smo se na koncu zasluženo slavile. Čestitke ekipi za borbo!"

Ivona Barukčić, rokometašica ŽRK Krka Novo mesto: "V prvem polčasu smo držale tempo in rezultat je bil vse skozi izenačen. V drugem smo imele preveč izgubljenih žog, zgrešile smo preveč čistih strelov in zato je rezultat na koncu takšen."

* Izidi, 8. krog:

- modra skupina:

- četrtek, 15. december:

Z'dežele - Trgo ABC Izola 31:25 (16:11)

- sobota, 17. december:

Mlinotest Ajdovščina - Litija 30:21 (16:10)

Velenje - Krka 26:21 (12:11)

- prestavljeno:

Žiher hiše Ptuj-Ormož - Krim Mercator

- lestvica:

1. Mlinotest Ajdovščina 7 7 0 0 230:151 14

2. Krim Mercator 6 6 0 0 233:110 12

3. Z'dežele 8 5 1 2 237:190 11

4. Velenje 8 4 0 4 172:212 8

5. Krka 7 3 0 4 175:201 6

6. Litija 7 1 1 5 159:196 3

7. Žiher hiše Ptuj-Ormož 6 1 0 5 126:187 2

8. Trgo ABC Izola 7 0 0 7 136:221 0

STA; M. K.