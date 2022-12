Dijaki s pomočjo Telemacha bolje pripravljeni na trg dela

19.12.2022 | 08:30

Na Telemachu so ta teden končali prvo edicijo delavnic Job Lab.

Dijaki so nadgradili mehke veščine, ki so v panogi IKT še posebej iskane.

Mladim so podali realno podobo trga dela in poklicev prihodnosti.

Preizkusili so se v ustvarjanju lastnega virtualnega okolja.

Virtualna resničnost sloni na tehnologiji 5G, ki jo ponujajo telekomunikacijska podjetja.

V oktobru in novembru so na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji v Novem mestu potekale zaposlitvene delavnice v sklopu prav posebnega zaposlitvenega laboratorija. S projektom Job Lab, ki je namenjen dijakom 4. letnikov, telekomunikacijsko podjetje Telemach mlade spodbuja in opolnomoči na poti iskanja prve zaposlitve.

Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije v letu 2022 že poroča o primanjkovanju delovnih izkušenj, poklicno specifičnih znanj in kompetenc, ustrezne izobrazbe, pa tudi splošnih kompetenc. Polovica delodajalcev je morala v tem letu že podaljševati postopke zaposlovanja, več kot tretjina pa ob koncu postopka ni zaposlila nikogar. Prav ta situacija je Telemach privedla do zasnove zaposlitvenega laboratorija Job Lab, v okviru katerega dijake 4. letnikov Šolskega centra Novo mesto pripravljajo na grajenje znanja in kompetenc ter na vstop na trg dela.

Pripravljeni na stik z delodajalci

Na delavnicah dajejo poudarek pripravi na vzpostavitev stika z delodajalci. Primož Lažeta, eden od predavateljev iz Telemacha, je ob tem povedal: »Učimo se o tem, kako se pravilno urediti za razgovor za službo, kako se vesti in kako komunicirati. To so stvari, ki pri iskanju zaposlitve vplivajo na delodajalce.«

Delodajalci sicer že dolgo ne iščejo več izključno tako imenovanih trdih veščin oziroma znanja, ki ga mladi pridobivajo predvsem med šolanjem. »V sklopu projekta Job Lab mladim podajamo tudi znanje o mehkih veščinah. Učimo jih, kako komunicirati, na kakšen način timsko sodelovati in kako dosegati karierne cilje,« je zaposlitveni laboratorij opisala Tina Kalamiza Mahnič iz Telemacha.

Poklici prihodnosti in nepogrešljivost informacijsko-komunikacijske tehnologije

Hiter napredek tehnologije prinaša mnoge spremembe na obstoječih delovnih mestih in vodi v nastanek novih. Ker je virtualna resničnost ena od industrij prihodnosti, je učenje njenih osnov vključeno tudi v delavnice Job Lab.

»Smiselno se nam zdi, da o tem področju poučujemo mlade, saj bodo v prihodnosti posamezniki s tovrstnim znanjem nadvse koristni. Dijaki na delavnici iz nič ustvarijo virtualno okolje, se po njem premikajo, prav tako lahko premikajo tudi predmete. Priučijo se osnov, na podlagi katerih lahko v prostem času gradijo, s čimer pridobivajo kompetence,« nam je zaupal predavatelj Tomaž Jakša iz Razvojnega centra Novo mesto, ki ga je Telemach izbral za izvajalca delavnic o virtualni resničnosti.

Vpogled v delovanje podjetij

Ena od pomembnih dodanih vrednosti, ki jih predstavlja projekt Job Lab, je prikaz realne podobe poslovnega življenja in kariernih možnosti. To dijakom omogoča regionalni razvojni center United Cloud. Jure, dijak 4. letnika, je po delavnici povedal: »Nisem imel predstave, da ogromno ljudi dela na projektu, ki pride v majhni škatlici ali aplikaciji.« O opravljanju poklicev pa nam je svoje mnenje zaupal še njegov sošolec Kevin: »Na delavnicah sem se naučil, kako odkrivati, kaj želiš početi. Naučil sem se, da vsak poklic od osebe zahteva določene karakteristike.«

Dodatne praktične izkušnje bodo mladi v sklopu projekta Job Lab lahko pridobili v prihodnjih mesecih, ko bodo študijsko obiskali Telemach in iz prve roke spoznali delo telekomunikacij. Poleg tega pa jim bo Telemach v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto pripravil še hekaton, v katerem bodo dijaki preizkusili svoje znanje in razvili kreativno mišljenje.

Oglasno sporočilo