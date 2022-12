AMZS tudi v Novem mestu zbira rabljena kolesa za otroke iz socialno šibkih okolij

19.12.2022 | 09:40

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Ljubljana/Novo mesto - Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) v sodelovanju s svojimi društvi in klubi na 14 lokacijah po Sloveniji nadaljuje zbiranje rabljenih koles za otroke iz socialno šibkih okolij. Do marca je zbrala več kot 300 koles, ki so jih kolesarski serviserji popravili, nato pa jih je ZPM Ljubljana Moste-Polje podarila družinam iz socialno šibkih okolij.

Kolesa zbira tudi AMD NOVO MESTO na Zwittrovi ulici 1, po dogovoru z Jožetom Brulcem (041 626 177).

Dobrodelna pobuda Kolesa za vse!, ki jo je AMZS začela lani jeseni, je presegla vsa pričakovanja, saj je bilo zbranih več kot 300 rabljenih koles, ki so po pregledu in popravilu na kolesarskih servisih s pomočjo Zveze prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje razveselila nove lastnike.

AMZS zbiranje koles nadaljuje. Do pomladi prihodnje leto bo potekalo na 14 lokacijah, in sicer na sedežu AMZS v Ljubljani ter pri lokalnih avto-moto društvih, so v sporočilu za javnost zapisali na AMZS.

"Ena najpomembnejših storitev AMZS je pomoč na cesti avtomobilistom, motoristom in tudi kolesarjem, ki se znajdejo v težavah. S projektom Kolesa za vse! pa si želimo, da bi naše poslanstvo pomagati še nadgradili in mobilnost na kolesu omogočili vsem tistim, ki bi sicer bili zanjo prikrajšani," je povedal Davorin Smodiš iz AMZS.

Namen projekta je tudi ozaveščanje, da je za varno kolesarjenje primerno le tehnično brezhibno kolo, za kar poskrbijo v AMZS v sodelovanju s kolesarskimi servisi. Kolesarji pa morajo uporabljati zaščitno kolesarsko čelado, saj ima ta pri morebitnem padcu pomembno vlogo zaščite glave pred usodnimi poškodbami.

Za kolesarske čelade bo znova poskrbel program za osvajanje prometnega znanja in varne uporabe kolesa med osnovnošolci Varno na kolesu, so še dodali.

M. K.