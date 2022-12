Zagorele saje v dimniku

19.12.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv)

Včeraj ob 18.02 so v ulici Narpel v Krškem zagorele saje v dimniški tuljavi stanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško so požar pogasili in dimnik pregledali s termovizijsko kamero.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZADRUŽNA ZIDANICA na izvodu BETONSKI DROG LEVO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE, izvod 6.MARKLJEVA UL;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP ČISTILNA NAPRAVA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IGLENIK;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE, izvod 4.SIMONČIČEVA 7.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Gaberska gora, Kal, Srednik, Kladje Kal, Rupa;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Rakovnik nizkonapetostno omrežje Rakovnik.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Vrh Dolinšek nizkonapetostno omrežje Smer Gunstek, med 8. in 10. uro na območju TP Pot na Dobravo, Sevnica Dobrava in med 8. in 14. uro na območju TP Lončarjev Dol nizkonapetostno omrežje Lončarjev Dol; na območju nadzorništva Bistrica ob Sotli med 9. in 11.30 uro na območju TP Gregovci nizkonapetostno omrežje Stara vas; na območju nadzorništva Mokronog pa med 8. in 11. uro na območju TP Gaberska gora, Kal, Srednik, Kladje Kal, Rupa.

M. K.