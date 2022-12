Z zmago Ribničani na četrto mesto

Ribnica - Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo leto 2022 zaključili na prvem mestu lestvice Lige NLB. Tega so si zagotovili z nedeljsko zmago proti Slovenj Gradcu z 29:23. Isti dan je Riko Ribnica na domačem parketu z 38:24 odpravila Jeruzalem Ormož in se povzpela na četrto mesto.

Uvodni zmagi 13. kroga sta sicer v petek pripadli trebanjskemu Trimu in velenjskemu Gorenju. Obe ekipi sta bili izredno učinkoviti v napadu. Trebanjci so ljubljanski LL Grosist Slovan premagali z 39:36, Velenjčani pa so Sviš iz Ivančne Gorice na gostovanju nadigrali z 42:26.

V soboto so nato rokometaši Maribora Branika pripravili presenečenje in v domači dvorani na kolena spravili v tej sezoni odlično Krko. Zmage na posavskem derbiju so se razveselili Krčani, novi dve točki so vpisali še Koprčani.

LIGA NLB, 13. KROG:

Nedelja, 18. decembra:

RD RIKO RIBNICA : RK JERUZALEM ORMOŽ 38:24 (18:13)

Laljek in Hrastnik po 8; Cirar 6 (4), Pungartnik 5.

STATISTIKA

Igralec tekme: Ivan Laljek (RD Riko Ribnica)

Ribničani so na zadnji ligaški tekmi v tem koledarskem letu na kolena položili tekmece iz Ormoža. Po osmi zmagi so se vrnili na četrto mesto, v dobrem pa imajo še zaostalo tekmo 7. kroga v gosteh proti Ivančni Gorici. Ormožani bodo malo manj kot dvomesečni premor zaradi svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem pričakali na osmem mestu.

Rokometaši iz dežele suhe robe so imeli v prvih dvajsetih minutah v oblasti tekmece iz Prlekije. Po vodstvu 12:7 se jim je malenkostno ustavilo, tako da so se jim vinarji približali na dva gola (13:11).

V nadaljevanju tekme je vse minilo po notah izbrancev domačega trenerja Boruta Mačka. Ob polčasu je njihova prednost znova znašala pet golov (18:13), v drugem polčasu pa so povsem zasenčili tekmece in na koncu dosegli svojo najbolj prepričljivo zmago v dosedanjem delu lige NLB.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Ivan Laljek in Gašper Hrastnik z osmimi goli, v gostujoči pa Gal Cirar s šestimi in Gašper Pungartnik s petimi zadetki.

Liga NLB se bo nadaljevala 4. februarja prihodnje leto. Ribniška zasedba bo tedaj gostila Gorenje Velenje, ormoška pa bo gostovala v Mariboru.

IZJAVI PO TEKMI:

Ivan Laljek, rokometaš RD Riko Ribnica:

"Zadnja tekma letošnjega leta nas je čakala proti vedno neugodni ekipi Ormoža. Po sredinem porazu v Novem mestu, ko so nam jo zagodle težke noge zaradi velikega števila tekem v kratkem času, smo se danes že v garderobi odločili, da od začetka stisnemo obrambo in odigramo najbolje kar znamo. To nam je tudi uspelo in na koncu smo vpisali dokaj lahko zmago. Sledi počitek in nato čim boljša priprava na nadaljevanje sezone."

Gašper Hebar, rokometaš RK Jeruzalem Ormož:

"Čestitam Riko Ribnici na zasluženi zmagi. Prvi polčas smo se dokaj dobro držali, nakar je v drugem polčasu prišlo do pomanjkanje koncentracije in slabe realizacije. Ribničani so to izkoristili in povedli celo s 15 goli. Držali so ritem do konca in zasluženo zmagali."

* Izidi, 13. krog:

- petek, 16. december:

Trimo Trebnje - LL Grosist Slovan 39:36 (21:20)

Sviš Ivančna Gorica - Gorenje Velenje 26:42 (12:24)

- sobota, 17. december:

Urbanscape Loka - Koper 23:28 (14:13)

Maribor Branik - Krka 26:25 (12:12)

Dobova - Krško 22:28 (9:13)

- nedelja, 18. december:

Pivovarna Laško - Slovenj Gradec 29:23 (13:11)

Riko Ribnica - Jeruzalem Ormož 38:24 (18:13)

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 13 12 0 1 426:350 24

2. Trimo Trebnje 13 11 0 2 430:344 22

3. Gorenje Velenje 12 10 1 1 395:315 21

4. Riko Ribnica 12 8 1 3 363:354 17

5. Krka 13 8 0 5 380:356 16

6. Slovenj Gradec 13 6 2 5 371:373 14

7. Koper 13 6 1 6 375:342 13

8. Jeruzalem Ormož 13 4 2 7 336:385 10

9. Urbanscape Loka 12 3 3 6 314:333 9

10. Dobova 13 3 1 9 328:377 7

11. Sviš Ivančna Gorica 12 1 5 6 305:359 7

12. LL Grosist Slovan 13 2 2 9 367:404 6

13. Maribor 13 2 2 9 329:369 6

14. Krško 13 2 2 9 339:397 6

