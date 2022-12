Vikend pijanih voznikov - eden policistom pobegnil, drugi najprej pretepel partnerko

Takole je bilo (kot smo s sliko že poročali) v soboto v Birčni vasi, kjer je prometno nesrečo zakrivil voznik začetnik ob nepravilnem prehitevanju. O posledicah pa v tekstu ... (Foto: arhiv; FB PKD)

Dolenjski policisti so imeli konec tedna kar precej dela z vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola, v dveh primerih pa sta bila kršitelja vpletena v prometne nesreče. V eni od njih je bil na Poljanah pri Žužemberku vpleten 33-letnik, ki je v petek pijan vozil že v dopoldanskem času, v drugi pa 56-letna voznica v naselju Volčje v noči na soboto.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto, je 33-letni voznik avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste, ob prihodu policistov pa spal v vozilu. Alkotest je pokazal 0,68 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, zato so kršitelja odpeljali v prostore za pridržanje, mu odvzeli vozniško dovoljenje, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Brežiški policisti pa so bili v noči na soboto obveščeni o prometni nesreči v naselju Volčje. Ob ogledu so ugotovili, da je 56-letna voznica zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad avtomobilom, pri tem pa zapeljala s ceste in z vozilom obtičala v jarku. Tudi tej voznici, ki je imela v litru izdihanega zraka 1,03 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje ter ji prepovedali nadaljnjo vožnjo, v prekrškovnem postopku pa ji ob denarni kazni grozi tudi odvzem vozniškega dovoljenja.

Med nadzorom prometa v Brestanici so policisti iz Krškega v petek popoldne zalotili 57-letnega voznika, ki je napihal 0,61 miligrama alkohola, trebanjski policisti pa v noči na soboto v Veliki Strmici 34-letnega voznika, ki je napihal 1,02 miligrama. Slednji je pred tem pretepel svojo partnerko, zato ga po zaključeni preiskavi čaka še kazenska ovadba.

Isto noč so novomeški policisti prejeli obvestilo, da naj bi na Otočcu voznik osebnega avtomobila z nevarno vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu in večkrat trčil v robnik. Ko so nevarnega 29-letnega voznika izsledili, je alkotest pri njem pokazal 0,92 miligrama alkohola. Med nadzorom prometa so v noči na soboto v dolenjski prestolnici zasačili še 47-letnega kršitelja z 0,67 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, v soboto zgodaj popoldne pa še 37-letnika z 0,91 miligrama alkohola.

Nekaj več dela so imeli krški policisti z voznikom, ki so ga v soboto skušali ustaviti v naselju Veniše, a jim je ta pobegnil in ustavil šele na dvorišču stanovanjske hiše. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, ki ga je odklonil. Med postopkom je poskušal peš pobegniti, kar so mu policisti preprečili, ob tem pa so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avtomobil zasegli. Tako kot ostale kršitelje ga čaka postopek pred sodnikom za prekrške

Prometna nesreča pri Birčni vasi - voznik začetnik nepravilno prehiteval

V soboto nekaj po 17. uri se je zgodila prometna nesreča pri Birčni vasi. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 19-letni voznik začetnik, ki je zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v avtomobil 23-letnega voznika, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. V nesreči sta se lažje poškodovala oba voznika in 21-letna potnica iz vozila 23-letnega voznika. Reševalci so jih oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti podali obdolžilni predlog.

73-letnik po avtocesti v nasprotni smeri

Policisti PPP Novo mesto so včeraj dopoldne izsledili voznika osebnega avtomobila, ki je na avtocesti pri priključku Trebnje vzhod peljal v nasprotni smeri. 73-letnemu vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

V Gradišču pri Trebnjem je v zadnjem mesecu dni nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel stiskalnico za grozdje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1500 evrov.

Med 15. 12. in 16. 12. je v Šentpetru neznanec vlomil v delavnico in odnesel motorno žago in orodje. Z vlomom in tatvino je lastniku povzročil za okoli 600 evrov škode.

V Dolenjem Boštanju je v noči na soboto nekdo vlomil v skladiščne prostore prodajalne in ukradel večjo količino svežega kruha. Škode je za okoli 200 evrov.

Na parkirnem prostoru v Novem mestu je v isti noči neznanec vlomil v osebni avtomobil in izmaknil denarnico z bančnimi karticami in dokumenti. Lastnika je oškodoval za 200 evrov.

Z dvorišča stanovanjske hiše v naselju Veliki Orehek so v noči na soboto neznanci ukradli novo toplotno črpalko. Lastnico so oškodovali za 6.000 evrov.

V Malem Podljubnu je v soboto nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je kovinsko blagajno, ki je bila prazna, z vlomom in tatvino pa povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu je včeraj nekdo vlomil v prodajni kontejner in ukradel pirotehnične izdelke v vrednosti okoli 80 evrov.

Migranti

Policisti so med 16. 12. in 19. 12. na območju PP Brežice (Rigonce, Mihalovec, Loče, Jesenice, Dobova, Nova vas Pri Mokricah, Obrežje) izsledili in prijeli 96 državljanov Indije, 62 državljanov Rusije, 47 državljanov Kube, 22 državljanov Pakistana, 19 državljanov Sirije, 18 državljanov Maroka, sedem državljanov Afganistana, tri državljane Nepala in po enega državljana Alžirije, Bangladeša, Burundija, Konga in Tunizije ter na območju Metlike tri državljane Maroka.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer med 16. 12. in 19. 12. skupno intervenirali v 184. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 715 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 19 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 29. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, povzročitve splošne nevarnosti, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, sprožitev signalno varnostnih naprav, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

