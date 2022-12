Prva seja kostanjeviških svetnikov - V aprilu bodo zaključili kolesarsko stezo

19.12.2022 | 10:45

Kostanjeviške občinske svetnice in svetniki z novim županom Robertom Zagorcem. (Foto: Pavel Perc)

Župan Robert Zagorc

Kostanjevica na Krki - Deseterica novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki in na nedavnih lokalnih volitvah v drugem krogu izvoljeni župan Robert Zagorc so se 14. decembra sestali v prostorih Gostilne Žolnir na prvi, konstitutivni oziroma ustanovni seji v novem mandatu 2022–2026. Ustanovno sejo občinskega sveta je vodil najstarejši med izvoljenimi svetniki in svetnicami, 55-letni vinogradnik in vinar Marjan Jelenič.

Predsednik Občinske volilne komisije (OVK) Bojan Trampuš je na kratko povzel poročilo OVK o izidu splošnih volitev za župana in člane občinskega sveta. Povedal je, da so očitno opravili dobro opravili zaupano jim delo, saj ni bilo nobene pritožbe. Svetnikom je zaželel, da bi se medsebojno poslušali in konstruktivno razpravljali ter prispevali k napredku kostanjeviške občine.

Mandatna komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in mandata župana je pod predsedstvom Mihaele Kegljevič potrdila mandate vsem desetim izvoljenim občinskim svetnikom in svetnicam, tudi mandat izvoljenemu županu, 52-letnemu Robertu Zagorcu. V petčlansko komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Kviaz) so soglasno izvolili za predsednika Alena Leniča, za njegovega namestnika Mateja Kuharja ter za člane Jakoba Gašpirja, Aljo Pincolič in Renato Kus Pisek.

Jelenič je prebral svečano zaprisego v imenu svetnikov in svetnic, ki so se nato vpisali v mestno knjigo. Zagorc je zaprisegel kot župan, se prav tako vpisal v mestno knjigo, direktorica občinske uprave Judita Lajkovič pa mu je nadela župansko insignijo. »Izjavljam, da bom svoje dolžnosti izpolnjeval vestno in odgovorno ter spoštoval pravni red v RS in v občini Kostanjevica na Krki. Z vsemi močmi bom deloval za blaginjo občine Kostanjevica na Krki in za dobrobit občanov,« je v zaprisegi povedal novi župan.

Nato je še dodal, da verjame, da bodo skupaj delali za dobrobit občanov in »da bomo v štiriletnem mandatu našli skupni jezik, da naredimo kaj dobrega za napredek občine.«

Župan Zagorc je spomnil, da morajo do konca aprila zaključiti kolesarsko stezo, ki je največji projekt občine in se financira tako iz državnih kot tudi iz evropskih sredstev. Proračun občine so sprejeli že v prejšnjem mandatu. »Vemo iz zgodovine občine, da smo imeli težave s sprejemom proračuna. Zaradi tako velikega projekta si nismo mogli privoščiti, da ne bi pravočasno sprejeli proračuna,« je opomnil.

Zaenkrat občino vodi še nepoklicno, v roku nekaj mesecev, verjetno že konec aprila 2023, pa se bo na občini zaposlil kot poklicni župan.

P. P.

