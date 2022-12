Gašper Okorn, trener KK Krka: Zaključek ABA 2 želijo pripeljati v Novo mesto

Košarkarji Krke so podaljšali niz neporaženosti že na 15 tekem. Veliko zaslug za preporod Novomeščanov ima Gašper Okorn, ki je poleti prevzel vodenje ekipe. 49-letni košarkarski trener je sicer že leta 2007 podpisal sodelovanje s Krko, a čez nekaj dni razdrl pogodbo, saj je sprejel službo v Latviji pri Ventspilsu.

Krka pod vašim vodstvom še ne pozna poraza. Dobili ste vseh 15 tekem, do kod se lahko po vašem mnenju povzpne ta številka?

Ne štejem, kako dolg je naš zmagoviti niz. Seveda je lepo zmagovati zaporedoma, kajti s tem raste dobro vzdušje v moštvu, a več kot ta dolga serija neporaženosti šteje, da postajamo kompaktna in homogena ekipa, ki se vse bolje razume. Začenjamo verjeti, da lahko naredimo korak naprej in dosežemo dober rezultat. Veseli me, da mladi slovenski igralci, ki smo jih pripeljali v klub, napredujejo. Dozdajšnji uspehi so nadgradnja vsega tega. Sicer pa gremo iz tekme v tekmo, načrtujemo, da bi spomladi, ko se bo odločalo o končnih uvrstitvah, prikazali najboljšo košarko.

So se igralci že navadili na vaš način dela, kaj pa vi nanje?

Po štirih mesecih se že precej dobro poznamo. Nekoliko nas mučijo poškodbe in bolezni, a to je vsakdan v profesionalnem športu in temu se je treba prilagoditi. Za zdaj nam gre odlično, a pravi značaj ekipe se pokaže, kadar gre kaj narobe. Gotovo bo v sezoni prišel trenutek, ko bomo morali znati odgovoriti na negativne stvari. Takrat se bo bodo posamezne zadeve še bolj pokazale.

Pred sezono ste dejali, da je Cedevita Olimpija nesporna favoritinja v Sloveniji, želite pa si, da se Krka oddalji od preostalih klubov. Kje na tej poti ste?

Smo nekje na začetku, počasi uresničujemo ta cilj. V tem trenutku je nesmiselno vsakršno tekmovanje z Olimpijo. Njihov najboljši igralec je vreden toliko, kot je proračun celotne naše prve ekipe. Ne lovimo Olimpije, kot ste dejali, bolj me zanima, da bi se oddaljili od preostalih moštev, kar nam uspeva.

Verjamete, da bi lahko v zaključku prvenstva vseeno resno konkurirali Olimpiji?

Stvarno gledano zelo težko. Zavedati se moramo, da so Ljubljančani sestavili moštvo za vrh Evropskega pokala in lige ABA. Do spomladi je še kar nekaj časa, seveda se lahko stvari obrnejo. Prepričan sem, da bomo izziv za Olimpijo. V tem trenutku pa se z njimi ne obremenjujemo, niti najmanj.

Rezultatsko vam gre vse kot po maslu, a v izjavah po koncu tekem ste pogosto kritični in nezadovoljni s predstavami, ki jih Krka kaže na parketu. Kako to?

Čeprav smo vknjižili same zmage, ne morem biti zadovoljen s tem, kako smo odigrali prvi polčas proti Hopsom, Šenčurju, Tajfunu in Podčetrtku. Na igrišču smo počeli stvari, ki so bile kar malo skrb vzbujajoče. Morda je vse to del nekega procesa in razvoja pri mladih igralcih. Zavedam se, da ima v slovenski ligi marsikateri nasprotnik proti nam še dodaten motiv, da nas premaga. Ekipe lahko igrajo sproščeno, saj niso pod pritiskom zmage. Od nas pa se pričakuje, da vedno pokažemo in dokažemo svojo kakovost. Res je, da sem bil po tekmah večkrat nezadovoljen. Vendar vedno čestitam igralcem za zmago, kajti če na igrišču nekaterih stvari ne bi počeli dobro, ne bi bilo teh rezultatov. Še veliko prostora imamo za napredek.

Z vodstvom ste si pred sezono zadali visoke cilje tako v obeh domačih tekmovanjih kot tudi v ligi ABA 2. Je takojšnja vrnitev v elitno regionalno ligo glavni cilj?

Če bi mi bil to glavni cilj, bi predlagal, da kupimo štiri tujce, okoli katerih bi se vse vrtelo. Mislim, da bi s tem zanemarili mlade nadarjene igralce, ki jih imamo. To bi bila za Krko povsem napačna pot. Jedro ekipe morajo sestavljati slovenski košarkarji. V ligi ABA 2 gremo korak za korakom. Najprej moramo nekaj doseči in pokazati dobre predstave na igrišču, potem verjamem, da bodo tribune še bolj polne. Ekipa je dovolj kakovostna, da ji uspe vrnitev v ligo ABA, res pa je, da bo o tem na koncu odločala ena tekma. Tu lahko povem, da si želimo zaključni turnir lige ABA 2 pripeljati v Novo mesto.

Pred vami je tretji turnir lige ABA 2 v Zlatiborju. V ponedeljek vas najprej čaka zahteven obračun s Širokim Brijegom, ki je izgubil uvodni tekmi, a dobil preostale tri, tudi v bosanskem prvenstvu jim gre odlično.

Široki prvi dve tekmi ni bil pravi. Po igralskem kadru krepko sodi med najboljših osem v ligi ABA 2. Bosansko prvenstvo se je začelo dokaj pozno, zato so na prvi turnir prišli brez odigrane uradne tekme in bili videti razstavljeni. Le vprašanje časa je bilo, kdaj se bodo sestavili. Čez mesec dni so na drugem turnirju v Sarajevu pokazali povsem drug obraz. Mislim, da nas z njimi čaka ena najtežjih tekem do zdaj.

Rok Stipčević pri 36 letih še vedno igra na visoki ravni. Povsem je predan košarki, z zavzetim delom na treningih in nepopustljivostjo na tekmah je lahko zgled mladim. Verjetno ste ga tudi zato izbrali za kapetana?

Njega sem nekako podedoval, saj je imel pogodbo tudi za to sezono. Prej ga osebno nisem poznal. Priznam, da me je šokiral, kajti večina igralcev pri 36 letih ni več v takšni formi. Pripravljen je vrhunsko, zelo skrbi za svoje telo, ni mu težko igrati tudi proti nasprotnikom, ki so na lestvici bolj pri dnu. Marsikdo si verjetno samo želi, da bi imel takšno kariero, kot jo ima on. Mene je na jesen svoje košarkarske kariere presenetil s svojim odnosom in predanostjo. Več kot zadovoljen sem, da sem ga spoznal in da sta se najini poti križali.

Jurij Macura že nekaj tekem ni stopil na igrišče. Kako je z njegovo poškodbo?

Pri njem je šlo za splet nesrečnih naključij. Povsem zdrav je šel na zadnjo reprezentančno akcijo, tam pa si je dvakrat zvil levi gleženj. Ko se je vrnil v Novo mesto, je že na prvem treningu njegov gleženj odpovedal. Odločili smo se, da se bo vrnil na parket, ko bo povsem zdrav. Lahko bi ga že zdaj poslal v igro, a bi s tem verjetno več izgubili kot pridobili.

Ste imeli kot Ljubljančan in nekdo, ki je številne sezone preživel pri Olimpiji, kaj pomislekov, preden ste prevzeli Krko?

Ne, nobenih. S Krko sem imel pred 15 leti nesrečno zgodbo, ko sem z njo že podpisal pogodbo, pa jo potem sam razdrl. Naslednji dan po podpisu sem namreč dobil ponudbo iz Latvije in se odločil, da sprejmem izziv v tujini. Takrat so mi vodilni v klubu zamerili in povsem jih razumem. Kar sem naredil, je bilo izredno neprofesionalno, Gašper Okorn je bil takrat star 34 let, bil sem na začetku svoje košarkarske poti in nisem bil še dovolj zrel. To je bila črna pika v moji karieri zaradi prehitrih revolveraških odločitev. Na tem mestu se še enkrat opravičujem vsem v klubu. Če se to ne bi zgodilo, bi bil trener Krke že prej. Vesel sem, da sem znova dobil priložnost, upam, da jo bom dobro izkoristil.

