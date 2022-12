Četverica spoznana za krive nasilne smrti Stanislava Knafla

19.12.2022 | 13:00

Marjan Brajdič alias Maksi je obsojen na enotno zaporno kazen 10 let in 10 mesecev zapora.

Marjan Grm je tako kot drugi krivdo zavračal.

Marko Belcl je bil edini, ki doslej ni bil obsojen. (Fotografije so arhivske)

Ljubljana - Ljubljansko okrožno sodišče je Marjana Grma, Mihaela Grma, Marka Belcla in Marjana Brajdiča spoznalo za krive storitve naklepnega dejanja posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom v primeru 77-letnika iz okolice Grosupljega. Sodnica Maja Povhe je četverico obsodila na skupno 39 let in tri mesece zapora. Sodba še ni pravnomočna.

Pri višini kazni je sodnica Maja Povhe izhajala tudi iz dosedanje predkaznovanosti obtoženih. Za Marka Belcla, edinega, ki doslej ni bil obsojen, je izrekla kazen v višini devet let zapora. Marjana Brajdiča je obsodila na enotno zaporno kazen 10 let in 10 mesecev zapora, Mihaela Grma na enotno zaporno kazen devet let in tri mesece zapora in Marjana Grma na 10 let in dva meseca zapora.

Kot je v izreku sodbe poudarila sodnica Maja Povhe, je četverica kriva, da je z naklepom in hudo malomarnostjo 77-letnemu Stanislavu Knaflu povzročila posebno hudo telesno poškodbo, zaradi katere je kasneje umrl. Kaznivo dejanje so storili 18. marca lani. V gozdu v Zgornji Duplici pri Grosuplju so Knafla naprej močno pretepli, mu nato s kablom in vrvjo zvezali roke in noge ter jih povezali na hrbtu.

Knafel je pri tem utrpel najmanj sedem različnih poškodb po različnih delih telesa, v sojenju pa je bilo s pomočjo izvedenskih mnenj dokazano, da obstaja vzročna zveza med poškodbami in smrtjo žrtve, je v obrazložitvi sodbe poudarila sodnica.

Stanislav oziroma Slavc Knafel je umrl po tistem, ko so ga 18. marca lani v gozdu pri Zgornjih Duplicah na Dolenjskem zvezali in brutalno pretepli. Šele naslednji dan ga je v gozdu, kjer je tudi živel, našel njegov prijatelj, ki je poklical pomoč in policijo, a 77-letnika niso mogli rešiti.

Med obremenilnimi dokazi je sodnica med drugim izpostavila najdene biološke sledi obsojenih, odvržene predmete v potoku Ižica, analizo podatkov baznih postaj in podatkov o gibanju obtoženih po storjenem kaznivem dejanju.

Po mnenju sodnice so obsojeni s tem, ko so Knafla pustili zvezanega in krvavečega v gozdu, izkazali izjemno krutost, brezbrižnost in predrznost. "Pustili ste ga, da je umiral, potem pa ste šli še na bencinski servis na pivo," je povedala obsojenim. Po mnenju sodnice so se obsojeni zavedali tudi, da lahko Knafel umre, saj so bile temperature v gozdu, kjer je Knafel živel, izjemno nizke.

Glede motiva kaznivega dejanja je poudarila, da le obtoženi vedo, zakaj so ga storili in zakaj so se usodnega dne znašli na kraju kaznivega dejanja. Prepričana pa je tudi, da so kaznivo dejanje storili v sostorilstvu oziroma, da so delovali skupaj.

Obramba obsojenih je v sodnem postopku sicer zatrjevala, da tožilstvu ni uspelo dokazati, ali so se vsi štirje obtoženi v času storitve očitanega jim kaznivega dejanja nahajali na istem kraju, prav tako po mnenju obrambe ni bilo dokazov, v kakšnem sosledju naj bi izvedli omenjeno dejanje in kakšna je bila pri tem vloga vsakega od obtoženih.

STA; M. K.