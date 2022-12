Umrla ženska iz Novega mesta, ki jo je novembra napadel zakonski partner

19.12.2022 | 17:00

Novo mesto - V bolnišnici je umrla ženska iz Novega mesta, ki jo je 16. novembra v domači stanovanjski hiši napadel 45-letni zakonski partner, so nam potrdili na Policijski upravi Novo mesto.

O dogodku v stanovanjski hiši Ob Težki vodi v Novem mestu so bili policisti, kot smo poročali, obveščeni 16. novembra zvečer. Na kraj so bili takoj napoteni policisti in reševalci, ki so hudo poškodovano žensko oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Ob prihodu policistov 45-letnika ni bilo doma, se pa je kmalu zatem sam zglasil na policijski postaji. Policisti so mu odvzeli prostost in poklicali reševalce, ki so mu oskrbeli lažje poškodbe. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Neuradno naj bi bil razlog za nasilje v družini s tremi otroki ločitev.

M. K.