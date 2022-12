Dimniški požar in truplo za vrati stanovanja

20.12.2022 | 07:00

Včeraj ob 11.11 so posredovali gasilci PGD Obrežje pri dimniškem požaru na stanovanjskem objektu v kraju Jesenice na Dolenjskem. Gasilci so odstranili žerjavico iz kamina, očistili dimnik in opravili pregled termovizijsko kamero. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 17.58 so v Ulici OF v Radečah gasilci PGD Radeče s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem so našli preminulo osebo. Na kraju so bili tudi reševalci NMP Laško.

Izpad DV

Nekaj minut po 23.30 uri je v občini Brežice prišlo do izpada DV Globoko. Brez električne energije so ostali odjemalci Malega Vrha z širšo okolico. Delavci Elektra Celje so napako delno odpravili, trenutno so v izpadu še štiri TP, odjemalcem le-teh pa bodo zagotovili dostop do toka v dopoldanskem času.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD GOZDOM, na izvodu LEVO, NOVO NASELJE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE, izvod Sela.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA, izvod 3.RATAJKA, LISAC;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA, izvod 2. LOŠKA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krškega z okolico na območju TP Kržišče, Gmajna, Dolga Raka, Mali Koren, Smednik, Krakovo, Krakovo Gomila, Površje Dolenja vas, Ravno Kremen, Smednik bencinski Servis predvidoma med 08:30 in 11:00 uro.

