Krka doživela prvi poraz v ligi Aba 2

20.12.2022 | 08:15

Radosav Spasojević

Miha Cerkvenik

Rok Stipčevič

Beograd - Košarkarji Krke so na turnirju 6. kroga lige Aba 2 v Zlatiborju klonili proti ekipi Širokega z 71:79 (13:19, 31:38, 50:66). V prvi tekmi turnirja je Ggd Šenčur po podaljšku izgubil proti Slogi s 94:95 (17:23, 44:37, 56:59, 82:82).

Krka je na nov turnir drugega najmočnejšega regionalnega tekmovanja odšla z dobro popotnico, saj je bila novomeška zasedba vodilna po petih tekmah in brez poraza. A včeraj so Novomeščani doživeli prvega v tem tekmovanju. Upanje za kaj več je odnesla slaba tretja četrtina.

Krka je sicer slabo začela tekmo, a se je do polčasa vrnila in pozneje znižala le na dve točki zaostanka (40:42). Sledilo pa je pet minut Širokega, ki je do konca četrtine povedel s 66:50, ta zaostanek pa je bil prevelik, da bi ga Krka lahko še nadoknadila. Dve minuti pred koncem se je sicer spet povsem približala (69:72), toda pet zaporednih točk tekmecev je dokončno odločilo dvoboj.

Za Krko je Miha Cerkvenik dosegel 19 točk, Mate Vucić jih je dodal 15.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitam Širokemu za zasluženo zmago. V veliki meri smo sami krivi za poraz, saj nismo znali odgovoriti na nekatere njihove stvari. Odigrali smo zelo slabo v napadu, se vrnili v zadnji četrtini, potem pa … Strinjam se, da je bila prava moška tekma. Ne iščem alibije za poraz, Široki je bil boljši in zasluženo zmagal. Ampak … Lahko pristanem na kazen ABA lige, ampak ne morem vsakič pripravljati ekipo na drug sodniški kriterij. Enkrat se igra rokoborba, drugič pa se piska vse in na to se je zelo težko prilagoditi. To, kar je bilo danes, je bilo pod neko normalno ravnijo. Še enkrat pa, čestitke Širokemu.«

Na turnirju se bo v torek predstavil še tretji slovenski udeleženec, domžalski Helios Suns, ki je po petih tekmah prav tako še neporažen. Njegov tekmec bo moštvo Spars Ilidža. V sredo bo na istem prizorišču še turnir 7. kroga. Ggd Šenčur bo ta dan igral s Podgorico, Krka v četrtek z Osijekom, Helios Suns pa v petek s Pelister-Bitolo.

STA; M. K.

Foto: Liga ABA

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn