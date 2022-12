Pijan in brez vozniške

20.12.2022 | 10:30

Tole je notranjost novomeške policijske ''treznilnice''. Skoraj vsak dan dobi novega prebivalca ... (Foto: arhiv lokalno.si)

Policisti PP Novo mesto so med kontrolo prometa na Topliški cesti sinoči nekaj po 22. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da 36-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,56 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, danes med drugim poročajo s PU Novo mesto.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Loče, Rigonce, Obrežje) izsledili in prijeli 42 državljanov Rusije, 11 državljanov Indije, pet državljanov Afganistana, dva državljana Kube in dva državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu skupno posredovali v 50. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 189 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Novem mestu zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, vlomov in tatvin. Brežiški policisti so zaščitili žrtev nasilja v družini in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Posredovali so zaradi požara, iskanja pogrešane osebe in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.