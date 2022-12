Luč miru iz Betlehema iz Sevnice na Lisco

20.12.2022 | 12:00

Foto: Pavel Perc

Sevnica - Planinsko društvo Lisca Sevnica je na predzadnjo nedeljo starega leta že triindvajsetič pripravilo pohod betlehemske luči miru iz Sevnice na Lisco. Planincem, ki so po tradiciji krenili na pohod v teh predprazničnih dneh iz župnijske cerkve sv. Nikolaja v Sevnici, se je pridružilo tudi nekaj skavtov iz Tržišča.

Kot je povedala Darinka Avguštin, planinska vodnica, tajnica PD Lisca in pobudnica oživitve tega lepega običaja, so jih domačini na Zajčji Gori, Zletečah, Polju in na Tončkovem domu na Lisci med peturno potjo na 948 m visoko goro povsod zelo lepo sprejeli. Z zapeto pesmijo in prebrano poslanico so jim zaželeli mir in vse dobro.

Letošnja poslanica dobrodelnega skavtskega projekta Luč miru iz Betlehema nosi naslov Vstani in sveti.

''Zbudi se! Božič je. Naj ti ne bo vseeno za temo v svetu. Ni ti treba spremeniti vsega, naredi eno dobro delo, pospravi sobo, skuhaj komu kavo, spusti avto predse. Ko boš premaknil sebe, boš obrnil svet. Zaneti iskro, naj v tebi zasije Luč. Vstani in sveti!", je Avguštinova povzela letošnjo poslanico Luči miru iz Betlehema.

P. P.