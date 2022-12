Tudi v Metliki in Krškem proti krčenju nujne medinske pomoči; pripravljeni na nepokorščino

20.12.2022 | 14:00

ZD Krško (Foto: arhiv DL)

Metlika/Krško - Tudi v Metliki in Krškem, kjer bi po predlogu spremenjene mreže nujne medicinske pomoči ukinili dežurstvo zdravnikov, so odločno proti takšnim spremembam. To je le eden takšnih odzivov, nazadnje smo poročali o stališčih občin Mirnske doline.

V Krškem in Metliki so proti morebitnemu krčenju nujne medinske pomoči, informacija o tem jih je presenetila. V Krškem menijo, da se ponavlja stara zgodba, pa čeprav so zdaj mestna občina. V Metliki opozarjajo, da bi brez dežurnega zdravnika ostalo preveč ljudi; pripravljeni so celo na nepokorščino.

Krško: Saj smo vendar Mestna občina!

Ponovitev zgodbe iz leta 2015, ko je bil prvi poskus takšne ukinitve, ga je negativno presenetila, se je odzval novi krški župan Janez Kerin. Presenečen je tudi, da je do takšnega poskusa vnovič prišlo zdaj, ko je Krško dobilo status mestne občine.

Opozoril je, da v Krškem, ki je del pomembnega posavskega energetskega bazena, nujno medicinsko pomoč potrebujejo tudi zaradi prisotnosti jedrske elektrarne. Če ne drugače pa tudi zaradi 26.000 prebivalcev, ki imajo najbližjo bolnišnico na razpolago šele v sosednji brežiški občini.

Sicer pa bodo v Krškem storili vse, da tamkajšnjo nujno medicinsko pomoč obdržijo, je še napovedal Kerin.

Metlika: Pripravljeni smo na nepokorščino

ZD Metlika (Foto: arhiv DL)

Podobno sodijo v belokranjski Metliki. Tamkajšnja županja Martina Legan Janžekovič opozarja, da bodo, če bo predlog obveljal, najbolj prikrajšani bolniki v odročnih krajih. Na morebitno centralizacijo zdravstvenega sistema pa ne bodo pristali, je dodala.

Kot lokalna skupnost bodo storili vse, da do tega ne pride. Če ne drugače, tudi s civilno nepokorščino. Ker vsi plačujejo zdravstveno zavarovanje, pa so upravičeni do enako kakovostne nujne zdravstvene oskrbe, je še poudarila nova metliška županja.

Direktorica Zdravstvenega doma Metlika Duška Vukšinič je dodala, da ukinjati nekaj, kar deluje preverjeno dobro, ni v redu. Če bi v Metliki ukinili ambulanto nujne medinske pomoči (NMP) in ponoči ter ob koncu tedna ostali brez dežurnega zdravnika, bi to najbolj občutili v najbolj oddaljenih vaseh ob hrvaški meji oz. na že tako demografsko ogroženem območju, reševalni oz. čas posredovanja pa bi se več kot podvojil.

Predlog reorganizacije mreže so, kot smo poročali, pripravili v delovni skupini ministrstva za zdravje. Po predlogu bi med drugim na terenske intervencije zdravniki prihajali le iz satelitskih in urgentnih centrov, reševalci pa tudi iz drugih zdravstvenih domov. Ob tem bi v zdravstvenih domovih, ki ne bi postali satelitski urgentni centri, ukinili urgentne ambulante, bi pa v teh krajih ob delavnikih med 7. in 20. uro delovale akutne ambulante za nujna in neodložljiva stanja, torej nekakšne dežurne ambulante.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Krški župan Janez Kerin o morebitnem krčenju nujne medinske pomoči Krški župan Janez Kerin o morebitnem krčenju nujne medinske pomoči