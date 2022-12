Potrdili župana, imenovali komisijo; trden položaj Ivana Molana

20.12.2022 | 13:00

Župan Ivan Molan s krušnim srcem

Glasovanje o sestavi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je z večinsko podporo županovemu predlogu odrazilo trden položaj župana in podporo, ki jo ima v občinskem svetu.

Igor Zorčič je svoj predlog o sestavi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja oprl na deleže dobljenih mandatov posameznih strank in list v občinskem svetu.

Aljoša Rovan je ob predstavitvi svojega predloga za sestavo Komisije za mandatna vprašanja,volitve in imenovanja pozval k povezovanju leve politične strani, češ, da bi ta stran tako uresničila svoje predvolilne napovedi. (Foto: M. L.)

Brežice - Na ustanovni seji v mandatu 2022-2026 se je včeraj sestal brežiški občinski svet. Potem ko so svetniki potrdili poročila občinske volilne komisije o rezultatih lokalnih volitev in s tem o izvolitvi dosedanjega župana Ivana Molana za župana, je Molan prisegel kot župan.

Kot je ob izvolitvi župana v Brežicah v navadi že od leta 1994, so županu po prisegi izročili pleteno srce iz krušnega testa. O simboliki tega dejanja je tudi tokrat govorila etnologinja dr. Ivanka Počkar.

Izvolili so tudi enega najpomembnejših teles občinskega sveta, Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V glasovanju so ob enem odsotnem svetniku potrdili z 19 glasovi za in 9 proti sestavo, ki jo je za sejo občinskega sveta predlagal župan.

Tako so v komisiji Mojca Florjanič (Gibanje Svoboda) – predsednica, mag. Andrej Vizjak (SDS) – podpredsednik, Nataša Sagernik (Gibanje Svoboda), Vinko Ogorevc (SDS), Igor Zorčič (Lista Igorja Zorčiča in Sonce), Anton Žnideršič (N.Si in SLS) in Matejka Kmetič (Ljudje za ljudi).

Izglasovali so, kot rečeno, to predlagano sestavo. Sicer sta vsak svoj predlog o sestavi komisije predstavila tudi Aljoša Rovan (Levica) in Igor Zorčič. Ker je večinsko podporo dobil županov predlog, o ostalih dveh niso glasovali.

Sejo je v začetku vodil Vinko Ogrevc kot najsterejši svetnik

M. L.

