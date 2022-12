Najboljša tuja vlagatelja letos kočevski Intersocks in Plume Design

20.12.2022 | 18:20

V skladišču podjetja Intersocks (Foto: arhiv DL)

Ljubljana/Kočevje - Nagrado za najuspešnejšega tujega investitorja FDI Award Slovenia, ki jo podeljuje javna agencija Spirit Slovenija v sodelovanju z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, sta letos prejeli podjetji Intersocks in Plume Design. Nagrada je namenjena prepoznavanju izjemnih prispevkov tujih investitorjev v slovenskem poslovnem okolju.

Kočevsko podjetje Intersocks, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo nogavic ter distribucijo znanih blagovnih znamk, je nagrado prejelo v kategoriji "ustvarjalno". "Na osnovi naprednega znanja ter širitve in povečanja zmogljivosti proizvodnje mu je v preteklem letu uspelo doseči visoko dodano vrednost na zaposlenega. V dejavnosti proizvodnje nogavic so med vodilnimi podjetji po realizirani dodani vrednosti na zaposlenega, v tej industriji pa vodijo tudi po prihodkih in dobičku," je odločitev utemeljila izbirna komisija.

Podjetje, v katerem je zaposlenih 170 ljudi, je del širše mednarodne skupine Intersocks Group, ki ima izpostave še v Švici in Italiji ter na Hrvaškem in Poljskem. V Sloveniji je družba prisotna 25 let, intenzivneje od leta 2018, ko je v Kočevju postavila lastno pletilnico.

Njihova dodana vrednost na zaposlenega je lani dosegla skoraj 80.000 evrov, kar je po navedbah komisije velik napredek glede na pretekla leta. Obenem vztrajno raste število zaposlenih v podjetju; v zadnjih petih letih se je podvojilo.

Lani so v podjetju, ki je tradicionalno vezano na evropske in severnoameriške trge, ustvarili več kot 50 milijonov evrov prihodkov in približno štiri milijone evrov dobička. "To so odlični rezultati glede na mnoge izzive v preteklem obdobju, kot so težja dobavljivost nekaterih vhodnih surovin, nepredvidljivi dobavni roki ter rast stroškov logistike, materialov in energentov," so dodali v komisiji.

Ljubljansko podjetje Plume Design je nagrado prejelo v kategoriji "pametno". Kot so zapisali v izbirni komisiji, gre za hitro rastoče podjetje, ki z inovativnimi in pametnimi rešitvami kupcem ponuja celovito izkušnjo upravljanja telekomunikacijskih naprav v njihovih domovih.

"Zaposluje več kot 120 vrhunskih strokovnjakov in je lani ustvarilo 1,7 milijona evrov dobička od prodaje. Z dodano vrednostjo na zaposlenega v višini 127.450 evrov je umeščeno visoko nad slovenskim povprečjem," so poudarili.

Kot del globalnega podjetja Plume, prisotnega v več kot 30 državah, so zavezani zagotavljanju vrhunskih naprednih rešitev za pametne domove. Za pametne rešitve, ki jih uporablja več kot 43 milijonov gospodinjstev po svetu, je globalno podjetje prejelo številne nagrade. To so med drugim Cloud-Based Solution of the Year, Broadband World Forum Awards 2021, Best Cyber-security Solution v okviru ISPA Awards 2021 in Best Wi-Fi Innovation with Liberty Global v okviru ONEConnect 2021.

Sedež družbe Plume je v Silicijevi dolini v Kaliforniji, svoje lokacije pa imajo poleg Slovenije še na Poljskem, v Švici, Kanadi ter na Japonskem in Tajvanu, so dodali v komisiji.

M. K.