V četrtek in petek popolna zapora med Malim Slatnikom in Petelinjekom

21.12.2022 | 13:30

Mali Slatnik - Petelinjek (Foto: Peter Žunič Fabjančič)

Novo mesto - V četrtek in petek, 22. in 23. decembra, bo v sklopu rekonstrukcije državne ceste in izgradnje večnamenske poti potekalo zaključno asfaltiranje vozišča v dolžini enega kilometra med Malim Slatnikom in Petelinjekom. Za izvedbo del bo gradbeni izvajalec vzpostavil popolno zaporo ceste, obvoz pa bo potekal na relaciji Petelinjek–Šentjernej–Dobrava–Družinska vas–Otočec–Novo mesto ter obratno.



Popolna zapora med Malim Slatnikom in Petelinjekom bo vzpostavljena v četrtek ob 7. uri in odstranjena v petek ob 17. uri. Po zaključenem asfaltiranju bo promet med naseljema ponovno potekal nemoteno, dela pa se bodo nadaljevala na večnamenski poti ob cestišču, sporočajo z novomeške občine.

V naslednji fazi, ki bo potekala predvidoma do aprila 2023, bodo dela obsegala nadaljnjo izgradnjo večnamenske poti in postavitev javne razsvetljave. Naložba je vredna nekaj več kot 2 milijona evrov, pri čemer bo DRSI prispevala 1,7 milijona, preostanek pa Mestna občina Novo mesto.

M. K.