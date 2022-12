Tercijalski pešmost zaprt

21.12.2022 | 08:30

Na Jožeta Plečnika, pionirja evropske in slovenske moderne arhitekture, v Kostanjevici spominja tudi Tercijalski most, ki je nastal po Plečnikovih načrtih. Zdaj je postal nevaren in je zaprt. Verjetno za dalj časa ... (Foto: arhiv DL)

Kostanjevica na Krki - Ko so kostanjeviški gasilci ob čiščenju naplavin na t. i. tercijalskem mostu sredi decembra opazili, da se je ta močno podal oz. posedel, so takoj opozorili občino. Matej Kuhar, višji svetovalec za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja in župan Robert Zagorc sta si most nemudoma ogledala in takoj odredila popolno zaprtje mosta, saj predstavlja nevarnost za vse uporabnike.

Kuhar je povedal, da je most v tako slabem stanju, da je je potreben celovite obnove. Na to je že večkrat opozoril tudi pokojni župan Ladko Petretič. Zato so na občini s pripravami in prvimi idejnimi zasnovami začeli že pred meseci in navezali stike z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, da bi poiskali najboljše rešitve.

Glede na to, da v kostanjeviškem občinskem proračunu za leto 2023 nimajo predvidenih sredstev za obnovo tercijalskega mostu, napovedujejo, da bo most zaprt daljši čas.

P. P.