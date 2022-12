Nov prostor v naravi, kjer se lahko družijo, rekreirajo, izobražujejo …

21.12.2022 | 10:30

Brez "sončkov" medgeneracijsko stičišče sredi Škocjana ne bi tako zaživelo, je na predstavitvi projekta dejal Rok Petančič in se jim zahvalil za sodelovanje. Bili so presrečni, da so del te zgodbe.

Škocjan - V samem Škocjanu je od letos več prijetnih kotičkov v naravi, kjer je mogoče posedeti, poklepetati, telovaditi, se družiti ... Potem, ko so uredili območje ob Radulji, s krožno potjo in mostičkom, so se lotili še ureditve levega brega potoka, od mostu proti »starim vagam« in zaživelo je t.i. medgeneracijsko stičišče v naravi. Včeraj so projekt predstavili v Metelkovem domu.

Kot je povedal Rok Petančič z občinske uprave občine Škocjane, ki je bdel nad projektom in je najbolj zaslužen, da je zaživel, gre za smiselno nadaljevanje in nadgradnjo projekta Ureditev območja ob Radulji.

Najprej čiščenje in urejanje prostora

Rok Petančič

Zemljišče z objektom stare vage v Škocjanu, ki je namenjeno športu, rekreaciji in druženju, je občina kupila leta 2017. Bilo je neizkoriščeno, zaraščeno in zanemarjeno, tako ga je bilo najprej potrebno očistiti, poravnati, zatraviti, urejena je bila nova pešpot od novega mostu čez Raduljo do območja, postavili so primerno urbano opremo, kot so klopi, mize … Na pobudo Društva upokojencev Škocjan so nabavili tudi vrtno kurišče. K sreči so se razmere s korono spomladi že bolj stabilizirale, tako da jim pri delu ni ponagajala.

Pri ureditvi so sodelovali učenci ter varovanci Sončka - Društva za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine – društvo je eden od partnerjev občine Škocjan v projektu, ostala sta še OŠ Frana Metelka Škocjan in Gozdarski inštitut Slovenije. Sodelovali pa so še tudi DU Škocjan, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije – dolenjska sekcija, Društvo Bober in drugi.

»Tako je nastal urejen, odprt in javno dostopen prostor za izobraževalne aktivnosti, rekreacijo, druženje in preživljanje prostega časa,« je povedal Petančič in poudaril, da je območje urejeno z ljudem in živalim prijazno infrastrukturo, uporabljeni so naravni materiali in sonaravne ureditve.

Nato organiziranje raznih dogodkov

Zbranim na novinarski konferenci je tudi slikovno prikazal, kaj vse se je v tem letu dogajalo v medgeneracijskem stičišču v naravi sredi Škocjana.

Najrazličnejših dogodkov je bilo res veliko, preko 40, pri vseh pa je bil poudarek na simbiozi človeka in narave. Organizirali so naravoslovno-tehnične dneve za učence, razstavo gob in gozdnih sadežev, zdravilnih zelišč, predavanja o zdravem načinu življenja in medgeneracijskem sodelovanju, tečaj fotografiranja z mobiji, delavnice, zvočno gong kopel, prikaz pletenja iz šibja, kovaštva in sedlarstva, žganjekuhe, tam je potekalo usposabljanje iz gozdne pedagogike, kjer je nastala celo pesem Oda Radulji, škocjanski upokojenci vsak torek telovadijo ob Radulji…

Za mlade, starejše ...

Jože Kapler

Da so bili vsi dogodki dobro obiskani in da je stičišče zaživelo tako za mlade kot starejše in ranljive osebe s posebnimi potrebami, kar je tudi namen, je vesel škocjanski župan Jože Kapler.

»Ustvarila se je energija za nove korake, ki jih bomo naredili in zadevo še nadgradili,« je dejal in se za sodelovanje zahvalil vsem partnerjem, posebej pa še Roku Petančiču za zagnano delo. Omenil je tudi povezovanje s projektom Zeliščarski center JV Slovenije v Zagradu, pa varstveno-bivalnim objektom na Bučki, kamor se bodo varovanci v teh dneh vselili, in povsod tu bodo še naprej sodelovali z društvom Sonček.

Suhadolnik zelo pohvalil občino Škocjan

Violeta in Iztok Suhadolnik

Pohvalnih besed o Občini Škocjan je bil Iztok Suhadolnik, direktor Zveze Sonček.

»Občina Škocjan je po moji oceni primer novih praks, ki jih je treba tudi na področju delovanja enot Varstveno delovnih centrov (VDC) oz. dnevnih centrov za odrasle osebe z invalidnostmi okrepiti z novimi aktivnostmi in prav ta projekt in prejšnji so tisto, kar bistveno izboljšuje kvaliteto življenja in dela naših uporabnikov v dnevnem centru in ostalih, ki niso vključeni v center. Ta praksa v Sloveniji žal ni prav pogosta, Škocjan je prvi primer, kjer eno od društev Zveze Sonček tako aktivno sodeluje in s tem bogati možnosti uporabnikom. To je tisto, kar manjka in je treba na državnem nivoju spremeniti in nadgraditi na področju VDC - ne le delo v delavnicah, ampak vključevanje v družbo, v takšne projekte, ker jim je to všeč in radi počnejo,« je dejal Suhadolnik.

Jožica Vlašič

Jožica Vlašič, ki je delovna inštruktorica v društvu Sonček, je le potrdila, kako radi so na razne akcije in aktivnosti prihajali njihovi »sončki«, od delovnih akcij do izobraževalnih in rekreacijskih dogodkov, kako veliko so se naučili, izboljšali svoje spretnosti in sposobnosti ter se imeli lepo. Takšnega vključevanja si želijo še vnaprej.

Dobrodošla učilnica v naravi

V projekt Medgeneracijsko stičišče v naravi se je veliko vključevala tudi škocjanska osnovna šola in vrtec.

Irena Čengija Peterlin

Kot je povedala ravnateljica šole Irena Čengija Peterlin, so ta prostor vzeli za svojega. Izvajali so delavnice, tudi ob sobotah, »tako da so naši otroci iz šole in vrtca pridobivali veščine z različnimi deležniki, tako s starejšimi kot z osebami s posebnimi potrebami, ob tem je bil naš cilj predvsem razvijati empatijo in sprejemanje drugačnosti, pa tudi uporaba tega prostora kot neke vrste učilnico na prostem. S pridom so jo in jo bodo koristili še naprej,« je zatrdila.

Zadovoljstvo ob projektu je bilo čutiti na vseh straneh, zato gre obljubi partnerjev v projektu, da bodo prostor še nadgradili in njihove medsebojne vezi še krepili, ter in da jim idej in volje pri tem ne manjka, verjeti.

Občina Škocjan je projekt Medgeneracijsko stičišče v naravi lahko uresničila s pomočjo nepovratnih sredstev. Uspešna je bila na 6. javnem pozivu LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014-2020 in kasneje na razpisu za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za projekt, katerega celotna vrednost z DDV znaša skoraj 28.500 tiso evrov, so pridobili skoraj 22 tisoč evrov, kar pomeni skoraj 80-odstotno financiranje, to pa je res veliko.

Besedilo in foto: L. Markelj

