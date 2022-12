Poškodovan voznik električnega skiroja

21.12.2022 | 09:20

Simbolna slika (Foto: arhiv; PU NM)

Včeraj nekaj po 18. uri se je zgpdila prometna nesreča na Kandijski cesti v Novem mestu, danes poročajo s Policijske uprave Novo mesto. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 36-letni voznik osebnega avtomobilav križišču trčil v 16-letnega voznika električnega skiroja. Lažje poškodovanega 16-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Odgovornost za prometno nesrečo in okoliščine policisti še preverjajo.

Vozili brez vozniških

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa v Krškem okoli 16. ure ustavili voznico osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da 38-letna kršiteljica nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je vozila v času, ko ji je bila zaradi kršitev izrečena prepoved vožnje motoronih vozil. Ob 19. uri so prav tako v Krškem ustavili 27-letno voznico, ki je prav tako vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zasegli so jima osebna vozila.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Loče, Rigonce, Dobova) izsledili in prijeli 37 državljanov Rusije, 11 državljanov Indije, devet državljanov Sirije, osem državljanov Kube, šest državljanov Bangladeša in tri državljane Pakistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu posredovali v 55. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 155 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 13 nesreč z gmotno škodo. Krški policisti so zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru. Obravnavali so sume tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje, so še zapisali v sporočilu za javnost na PU Novo mesto.

M. K.