Priznanja obrtnikom: Platinasta plaketa Povšetu

21.12.2022 | 12:00

Prejemniki jubilejnih priznanj OOZ Sevnica, s predsednikoma Cvarjem (sedi, prvi z desne) in Tuhtarjem (sedi, prvi z leve) ter sekretarko Anito Pečnik (stoji, prva z leve), po uradnem in sproščujočem programu v kulturni dvorani (Foto: P. Perc)

Sevnica - Diamantno plaketo za 40 let dela v obrti so prejeli Stojan Bautin, Alojz Vilčnik in Drago Krošelj, platinasto plaketo za 45 let dela v obrti pa Franc Povše

Na prvi decembrski dan je predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) Sevnica Alojz Tuhtar v sevniški kulturni dvorani podelil jubilejna priznanja OOZ Sevnica za leto 2022.

Priznanje za 15 let neprekinjenega opravljanja obrtne dejavnosti so prejeli Izidor Hočevar, Samo Hrga, Matjaž Šerjak, Matjaž Novak in Alen Tkalec (zanj ga je prevzel oče Željko). Bronasto plaketo za 20 let obrti so prejeli Aleš Keber, Žiga Konec, Boštjan Lednik, Benjamin Očko, Tatjana Vrtovšek in Tomaž Žužek; srebrno plaketo za 25 let obrti so dobili Mirko Hočevar, Franc Krnc in Melita Zupančič; zlate plakete za 30 let obrti pa so prejeli Martin Dolinšek, Roman Janc, Martin Metelko, Peter Mirt, Avgust Ocvirk, Marija Rejc in Vojko Železnik (dejavnost nadaljuje s podjetjem Kamnoseštvo Grama, d. o. o.). Biserno plaketo za 35 let obrti sta prejela Božo Keršič in Alojz Žibert. Diamantno plaketo za 40 let obrti so prejeli Stojan Bautin, Alojz Vilčnik (dejavnost nadaljuje s podjetjem Aida Color Sevnica, d. o. o.) in Drago Krošelj, (dejavnost nadaljuje s podjetjem LES-KRO, d. o. o.), platinasto plaketo za 45 let neprekinjenega opravljanja obrtne dejavnosti pa je prejel Franc Povše, dejavnost nadaljuje s podjetjem Gradnje, d. o. o., Boštanj.

V imenu nagrajencev se je Povše zahvalil zbornici za priznanje in izrazil zadovoljstvo, da je lahko ponosen na sinova, ki uspešno nadaljujeta podjetniško zgodbo. Občina bi se po Povšetovih besedah morala bolj zavzeti, da bi obrtniki lažje in hitreje prišli do listin, ki bi jim omogočile gradnjo in dejavnost obratovalnic na novih lokacijah.

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar je »podobno mislečim« na slovesnosti v Sevnici povedal, da si prizadevajo, da bi obrtniki oz. podjetniki lažje prebrodili razne izzive, zlasti pa velike podražitve energentov. Z nacionalno televizijo so se dogovorili, da bodo v kratkem začeli predvajati cikel oddaj, ki naj bi prispevale k promociji obrti in obrtnih poklicev.

Za pester zabavni in kulturni program je poskrbel imitator in violončelist Tilen Artač s prijateljema.

P. P.