Županova plaketa Roziki Vodopivec

21.12.2022 | 18:05

Ivan Molan je plaketo predal Roziki Vodopivec. (Foto: J. K.)

Županova zdravica

Veronika in Krištof Strnad

Brežice - Župan Ivan Molan, ki je v ponedeljek prisegel za svoj peti županski mandat, je obdržal tradicijo in po dveh letih premora zaradi epidemije znova pripravil prednovoletni sprejem. Prav tako se ni izognil tradiciji in je podelil županovo plaketo – tokrat dolgoletni ravnateljici Osnovne šole (OŠ) Globoko Roziki Vodopivec.

Na prednovoletni sprejem so bili povabljeni svetniki prejšnjega in novega občinskega sveta, predstavniki zavodov, organizacij, podjetij, društev in medijev, ki spremljamo delo brežiške občine. Ker je bil to sprejem takoj po volitvah, župan Molan ni veliko razpredal o delu v iztekajočem se letu in načrtih v prihodnjem, saj je bilo o tem veliko govora v predvolilnem času.

V kratkem nagovoru se je zahvalil vsem, da so zadnja tri zelo težka leta, ki jih je zaznamovala epidemija, v brežiški občini relativno dobro preživeli: »Brez vašega sodelovanja teh rezultatov, ki smo jih dosegli, ne bi bilo. Skupaj smo znali najti rešitve in skupne točke, kar je ključno, da občina dosega zavidljive rezultate doma, na državni in meddržavni ravni. Tudi v prihodnje bo naše vodilo sodelovanje. Skupaj bomo močni, če bomo iskali skupne točke in ne razlik. Pred nami so zahtevni časi, imamo veliko načrtov in naša želja je, da jih v čim večji meri uresničimo.«

V nagovoru se je obrnil tudi na aprila letos izvoljeno brežiško poslanko v državnem zboru Natašo Avšič Bogovič, ji čestital za izvolitev in izrazil pričakovanje, da bo – kolikor bo v njeni moči – na državni ravni pripomogla k razvoju brežiške občine.

Županova plaketa ravnateljici

Po tradiciji je Molan na prednovoletnem sprejemu podelil tudi županovo plaketo, ki jo je letos prejela dolgoletna ravnateljica OŠ Globoko Rozika Vodopivec. 17 let je vodila šolo z vso srčnostjo, toplino, predanostjo in strokovnostjo, s svojim delom je povezala kolektiv, otroke in starše, ves čas je uspešno sodelovala tudi z občino kot ustanoviteljico, so zapisali v utemeljitvi.

Izzive, prostorske in ostale, ki jih ni bilo malo, je reševala preudarno in učinkovito. V času njenega vodenja je bila urejena učna pot, atletska steza, dodatni prostori za vrtec, energetsko obnovljena telovadnica in še bi lahko naštevali. 1. septembra 2020 je na OŠ Globoko zaživel prvi dislocirani oddelek v Sloveniji za šolanje otrok z avtizmom, kjer se otroci avtisti lahko šolajo po posebnem programu v domačem okolju. Do takrat je bila ta možnost le v Ljubljani ali Mariboru ali Portorožu, kar je pomenilo, da so že 6-letniki morali od doma.

Šola je leta 2011 dobila tudi priznanje Blaža Kumerdeja za uvajanje novosti v vzgojno-izobraževalni proces, istega leta so na šoli imeli tudi »naj učitelja leta«. Vodopivčeva, ki je tik pred iztekom mandata iz osebnih razlogov opustila ravnateljevanje in je na šoli učiteljica v prvi triadi, se je za plaketo zahvalila in poudarila, da je delo ravnateljice vsa leta opravljala z odgovornostjo in ljubeznijo, plaketa pa ni samo njena ampak je od vseh zaposlenih na globoški šoli.

Sledila je županova zdravica in najboljše želje ob bližajočih praznikih in novem letu. Prednovoletni sprejem brežiškega župana sta popestrila uspešna mlada glasbenika Veronika in Krištof Sternad, dogodek pa je povezovala Anja Urek.

J. Koršič