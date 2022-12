Zavinek spet v lučkah

22.12.2022 | 17:20

Zavinek bo zanimiv za mlado in staro. (Foto: L. M.)

Zavinek pri Škocjanu - Po dveh korona letih in posledično premoru pridni vaščani Zavinka tudi letošnje božično-novoletne praznike vabijo v čarobno okrašeno vasico, ki bo znova privabila mnoge iz vseh koncev Slovenije.

Vas so v teh dneh pridno okrasili s preko šest kilometrov svetlobnih cevi in tisočerimi lučkami, pa seveda z jaslicami in božjimi figurami iz lesa, vse njihovo delo. Zavinek bo najlepši po 17. uri, prvič pa bo zasvetil prav jutri, v petek, 23. decembra, ob 17. uri.

Kot pravi eden od pridnih vaščanov Robert Janežič, je postavitev podobna kot pred leti, kar pomeni, da bodo obiskovalci lahko uživali ob podobah risanih in pravljičnih junakov, ter drugih znanih prazničnih motivov. Zavinek vabi na ogled vse do 6. januarja prihodnje leto, torej do praznika Sv. treh kraljev, vaščani pa obljubljajo, da se bodo obiskovalci lahko vse te dni med 17. uro in 20. uro pogreli pod kozolčkom ob dobrem zavinškem čaju in kuhanem vinu. Tradicionalnega dogodka 26. decembra na dan enotnosti in samostojnosti naše države tokrat ne bo.

L. Markelj