Grmska šola dobila robote

22.12.2022 | 18:45

Učitelja Uroš Strugar (v sredini) in Dušan Plut (desno) sta skupaj z učenci donatorju Robertu Medletu predstavila delo z Legovimi roboti. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Na Osnovni šoli Grm so pripravili manjšo slovesnost, s katero so se zahvalili donatorjem, ki so pomagali pri prenovi učilnice za tehniko in tehnologijo. To so jeseni obogatili še z nakupom trinajstih učnih kompletov za sestavljanje robotov Lego Education Prime in Esential.

»Že dalj časa smo si želeli, da bi zamenjali zastarele stroje in obnovili dotrajano inštalacijo v učilnici za tehniko in tehnologijo, kar nam je uspelo že pred covidom. Večino stvari smo obnovili, tudi mize, bolj malo smo kupili novega. Pri nakupu sodobnih pripomočkov za pouk tehnike in tehnologije na občini in tudi na ministrstvu ni posluha, zato se moramo šolniki obrniti za pomoč k donatorjem. Že sicer dobro sodelujemo s šentjernejskim Podgorjem, ki izdeluje pohištvo za avtodome in prikolice Adria Mobil, mi pa pri njih dobimo material za obdelavo pri pouku. Ko sem se za pomoč obrnil na Roberta Medleta, direktorja Roletarstva Medle, je predlagal, da bi kupili kaj tehnološko sodobnejšega, na primer rezkalnik CNC, kakršnega je lani Janez Bobič iz Reklamnega centra pomagal kupiti Osnovni šoli Dragotina Ketteja. Na koncu smo se dogovorili, da nam bo s 5.000 evri pomagal pri nakupu kompletov Legove robotike,« pove učitelj tehnike in tehnologije Dušan Plut.

Kot je še povedal, so se morali z novo tehnologijo najprej spoprijateljiti mentorji. V letošnjem šolskem letu se z robotiko ukvarjajo le učenci pri krožku. 40 jih obiskuje krožek na razredni stopnji in 25 na predmetni, v prihodnjem šolskem letu pa bodo robotiko uvedli tudi kot izbirni predmet, delo z roboti bo tudi del rednega pouka pri predmetu tehnika in tehnologija. Poleg Roletarstva Medle so pri prenovi učilnice in nakupu učnih pripomočkov sodelovali še Kovinoplast Laharnar, Malkom, Podgorje, Politrim, Roletarstvo Bayer, Starles, TPV.

I. V.

