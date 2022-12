FOTO: Pri Borštu pogorel avto, dve osebi v bolnišnico

22.12.2022 | 07:00

Pogorel avto pri Borštu (Fotografije: PGD Skopice)

Sinoči ob 19.23 je v bližini naselja Boršt, občina Brežice, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Cerklje ob Krki in PGD Skopice so kraj dogodka zavarovali in razsvetljevali ter pogasili goreče vozilo. Reševalci NMP Krško so dve osebi oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice. Na kraju je bila prisotna tudi policija.

Gorelo tudi na AC

Ob 11.15 je na avtocesti med izvozoma Novo mesto–vzhod in Novo mesto–zahod v smeri Ljubljane, zaradi okvare motorja tovornega vozila prišlo do požara. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili in odklopili akumulator. Na kraju so bili prisotni tudi dežurni delavci Dars-a. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

S ceste na bok

Sinoči ob 20.03 je na cesti Vinica - Stari Trg, po odcepu za Kovačji Grad, občina Črnomelj, osebno vozilo zapeljalo s ceste na brežino in se prevrnilo na bok. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili voznika iz prevrnjenega vozila, pomagali reševalcem pri prenosu, z absorbentom posuli razlite motorne tekočine, postavili vozilo na kolesa in pomagali vlečni službi pri nalaganju poškodovanega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ponesrečenca oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Alarm v Šolskem centru

Ob 11.25 se je v Šolskem centru Novo mesto, na Šegovi ulici v Novem mestu, sprožil požarni javljalnik. Gasilca GRC Novo mesto sta na kraju pregledala okolico in resetirala požarni alarm.

Z gasilci do obolelega

Ob 17.44 so v naselju Libna, občina Krško, gasilci PGE Krško odprli vrata stanovanjskega objekta in nudili pomoč občanu do prihoda reševalcev NMP Krško, ki so obolelo osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Na cesti motorno olje

Ob 18.36 je v naselju Arto, občina Sevnica, prišlo do večjega razlitja motornega olja po cestišču. Gasilci PGD Sevnica in dežurni pri Cestnem podjetju so počistili razlito motorno olje na površini okoli 500 metrov dolžine. Na kraju je bila prisotna tudi policija.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ na izvodu ZELENA POT;

- od 8.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OKP ČRNOMELJ na izvodu AVTO KRKA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 9.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IC BETI, izvod Občina;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod Vavpča vas.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TEŽKA VODA, izvod 1. TEŽKA VODA;

- od 8.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1, izvod 1. TRŠKA GORA;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA, izvod 5. KULTURNI DOM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI TREBNJEM, izvod 2. GOR. DOBRAVA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krškega z okolico (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Gradnje Gorjanci predvidoma med 08:00 in 14:00 uro.

M. K.