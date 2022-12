Čudovit božično-novoletni koncert domačinke Irene Yebuah Tiran in še treh vrhunskih glasbenikov

22.12.2022 | 09:20

Katja Konvalinka, Irena Yebuah Tiran in Jure Počkaj na sinočnjem koncertu v šmarješki farni cerkvi.

Pianistka Darja Mlakar Maležič

Polna cerkev poslušalcev ni bila razočarana.

Pevska trojica, na levi pianistka Darja Mlakar Maležič

Šmarjeta - Da bo december še lepši praznični mesec, se trudijo na občini in v Zavodu za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice z organizacijo zanimivih in prijetnih prireditev za ta čas.

Tak je bil sinočnji božično-novoletni koncert v župnijski cerkvi sv. Marjete, ki je že tradicija. Nastopili so uveljavljeni glasbeniki: domačinka, mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran, sopranistka Katja Konvalinka ter baritonist Jure Počkaj, na klavirju jih je spremljala pianistka Darja Mlakar Maležič. Predstavili so se s priljubljenimi božičnimi in novoletnimi slovenskimi in tujimi pesmimi.

Polno farno cerkev poslušalcev, ki so tako že začutili mir in lepoto božične noči, sta uvodoma pozdravila vodja novomeške izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Klavdija Kotar ter župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar.

Prazničnemu dogajanju v občini še ni konec.

Jutri, v petek, 23. decembra, bo med 17. uro in 21. uro na Karlovškovem trgu potekal dobrodelni decembrski dogodek. Ob 17. uri se bo začel tek ob baklah, ob 19. uri bo sledil koncert šolskega pevskega zbora, nastop plesalcev šole, ansambla Začetek in vabljenih domačih skupin.

Na božičnih stojnicah bo na voljo pestra ponudba, devetošolci bodo pekli in prodajali palačinke, na voljo bodo topli napitki. Vsa sredstva bodo namenili družini z dvema šoloobveznima otrokoma, ki je ostala brez očeta.

Na štefanovo, 26. decembra, bo ob 10. uri blagoslov konj pri cerkvici sv. Štefana v Šmarjeških Toplicah, v torek, 27. decembra, pa bo v HŽD v Beli Cerkvi ob 19. uri mogoče prisluhniti nastopu vokalne skupine Mezzo iz Novega mesta.

V sredo, 28. decembra, v kulturni dvorani v Šmarjeti ob 18. uri pripravljajo kar dva dogodka v enem: kratko komedijo in koncert Eve Boto z bendom Tomija Purića. Postregli bodo s kozarcem penine. Vstopnina je 18 evrov.

Besedilo in foto: L. Markelj

