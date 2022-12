Znana prva polovica četrtfinalistov Pokala Slovenije, Krško izpadlo

22.12.2022 | 08:30

Koper : Krško (Foto: RD Koper)

Po sredinih tekmah je znana prva polovica četrtfinalistov rokometnega Pokala Slovenije za moške. Trimu Trebnjemu, ki si je napredovanje priigral že pred časom, so se pridružile ekipe Kopra, Gorenja Velenja in Celja Pivovarne Laško.

Medtem ko so Celjani proti 1. b-ligašu Ljubljani svoje delo opravili suvereno - že v 12. minut so vodili s 14:4, na koncu pa slavili zmago s 45:28 -, so več dela imeli Koprčani in Velenjčani, ki sta jima nasproti stala tekmeca iz Lige NLB.

Primorci so obračun proti Krškemu začeli silovito, v 11. minuti povedli z 9:1, a se Posavci niso predali. V 29. minuti je Andraž Novak znižal na 12:13, gol pa je v primorsko korist ekipi ločil tudi ob odhodu na glavni odmor (14:13). Po vrnitvi na parket so Koprčani znova strnili svoje vrste in se prek kapetana Tineta Poklarja v 41. minuti povzpeli na pet golov naskoka (21:16). V preostanku tekme se Krčanom na manj kot dva zadetka (21:23, 22:24) ni več uspelo približati.

V petek bo znano ime petega četrtfinalista. V Črnomlju se bo domači ekipi, ki tekmuje v 1. b ligi zoperstavil Ormož. Preostale tri tekme za napredovanje bodo na sporedu v novem letu. Velika Nedelja in Krka se bosta merila 21. januarja, Kočevje in Jadran Hrpelje-Kozina ter LL Grosist Slovan ter Maribor Branik pa sredi februarja.

* Izidi:

- torek, 6. december:

*Trimo Trebnje - Sviš Ivančna Gorica 35:22 (16:11)

- sreda, 21. december:

Slovenj Gradec - *Gorenje Velenje 26:29 (14:15)

Ljubljana - *Celje Pivovarna Laško 28:45 (10:25)

*Koper - Krško 30:27 (14:13)

- petek, 23. december:

18.00 Črnomelj - Jeruzalem Ormož

- sobota, 21. januar 2023:

18.00 Velika Nedelja - Krka

- torek, 14. februar 2023:

20.00 Kočevje - Jadran Hrpelje-Kozina

* Opomba: ekipe, označene z zvezdico (*), so se uvrstile v osmino finala

STA; M. K.