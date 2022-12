Po mnenju psihiatričnega izvedenca Žarko Gorenjc med umorom žene prišteven

Ljubljana - Na sojenju Žarku Gorenjcu, obtoženemu umora žene, je pričal še tretji izvedenec psihiatrije. Ugotovil je, da je bil obtoženi v času v času dejanja prišteven - njegova sposobnost razumevanja pomena dejanja je bila sicer zmanjšana, a ne bistveno, svoje ravnanje pa da je imel v oblasti.

O tem, kakšno je bilo obtoženčevo duševno stanje med izvedbo očitanega kaznivega dejanja, sta na sojenju mnenje predstavila že dva izvedenca psihiatrične stroke, a ker je bilo med njunima ocenama toliko razhajanj, je predsednik petčlanskega senata, sodnik Bernard Tajnšek, za strokovno mnenje vprašal še tretjega.

Psihiatrični izvedenec Peter Preglj je po poročanju časnika prišel do zaključka, da je bil Gorenjc v času očitanega dejanja prišteven. "Njegova sposobnost razumevanja pravega pomena dejanja je bila sicer zmanjšana, vendar ne bistveno, enako tudi njegova sposobnost obvladovanja lastnega ravnanja," je pojasnil. Pri Gorenjcu je zaznal še neopredeljeno osebnostno motnjo in sindrom odvisnosti od psihoaktivnih snovi, ki sta v usodnem trenutku vplivali nanj, a ne bistveno.

Na sojenju sta že pričala dva izvedenca s področja psihiatrije. Klinična psihologinja Sanja Šešok, ki je obtoženemu diagnosticirala mejno osebnostno motnjo, je konec junija na sojenju pričala, da je Gorenjc nadpovprečno inteligenten, a zelo hitro izgubi nadzor nad sabo, se težko obvlada, zaradi česar ga okolica dojema kot nasilnega.

"Obtoženi ima vsekakor težave z razumevanjem medosebnih odnosov, kakor tudi nadzorovanjem svojih čustev," se je Pregelj strinjal z ugotovitvami Šešokove, a pri njem ugotovil neopredeljeno osebnostno motnjo, česar Šešokova ni zaznala.

Različno mnenje imata tudi o možnosti psihotičnega zdrsa, kjer bi v usodnih trenutkih izgubil stik z realnostjo. Šešokova pravi, da je ta verjetnejši pri ljudeh z motnjo, kakršno ima obtoženi, Pregelj pa tega pri pregledu obtoženega ni zaznal.

Tožilstvo sicer obtoženemu očita, da je Gorenjc ženi vzel življenje 5. marca lani zgodaj zjutraj v domači hiši v Dolah pri Polici v občini Grosuplje, kjer je par živel s triletno hčerjo. Tožilstvo mu očita, da jo je umoril iz nizkotnih nagibov, ker naj bi ga hotela zapustiti. Nekaj ur po dogodku naj bi se Gorenjc v družbi očeta prijavil sam in se predal policiji.

Družina, prijatelji in sodelavci žrtve so v sodnem postopku že pričali, kako strah jo je bilo moža, ki da je nad njo izvajal psihično nasilje, jo omejeval, nadzoroval ter ji sledil s pomočjo telefona. Gorenjc pa trdi, da je bil on žrtev sistematičnega psihičnega nasilja, ter da se je žena več let znašala nad njim, ga obkladala z žaljivkami in ga maltretirala.

