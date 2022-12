Policisti 52-letniku po večletnem nasilju nad mamo prepovedali približevanje

22.12.2022 | 13:40

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Dolenjski policisti so včeraj 52-letniku na območju Dolenjske zaradi fizičnega in psihičnega nasilja nad mamo izdali prepoved približevanja. Ugotovili so, da je nasilje nad mamo izvajal že več let, vendar žrtev zaradi stiske in strahu sama ni zmogla poiskati pomoči. Osumljenca bodo ovadili na tožilstvo zaradi nasilja v družini.

Žrtev je moški davil, ji povzročal bolečine in ji grozil, da jo bo ubil. Prestrašeni ženski je včeraj uspelo pobegniti iz stanovanja in poiskati pomoč, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

O izrečenem ukrepu prepovedi približevanja so policisti obvestili pristojne institucije in preiskovalno sodnico, ki bo presodila o podaljšanju ukrepa

Na brežino in na bok

Sinoči okoli 20. ure se je zgodila prometna nesreča pri Vinici, o čemer smo že poročali. Kot pojasnjujejo s PU Novo mesto, so policisti PP Črnomelj ugotovili, da je 61-letni voznik osebnega avtomobila izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste na brežino in se prevrnil. Lažje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Ukradel denarnico s 4.000 €

Nekaj po 17. uri je v poslovnih prostorih na območju Trebnjega nekdo s pulta oškodovanki izmaknil denarnico z okoli 4.000 evri, dokumenti in bančnimi karticami. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Loče, Slovenska vas, Dobova, Obrežje) izsledili in prijeli 25 državljanov Kube, 19 državljanov Indije, deset državljanov Nepala, deset državljanov Konga, sedem državljanov Rusije, tri državljane Maroka, dva državljana Pakistana in državljana Nigerije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu skupno posredovali v 52. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 165 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poskusa vloma in tatvin. Zaščitili so žrtev nasilja v družini in osumljencu, kot omenjeno, izrekli prepoved približevanja. Posredovali so zaradi požara, iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.