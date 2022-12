Tudi v občini Mokronog - Trebelno zaprisegel novi župan

22.12.2022 | 14:30

Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno z novim županom

Novi župan mag. Franc Glušič

Ustanovno sejo je kot najstarejša svetnica vodila Ana Vene, ob njej direktorica občinske uprave Mojca Pekolj.

Mokronog - Novoizvoljeni svetniki Občine Mokronog – Trebelno so se včeraj sestali na ustanovni seji. Potrdili so mandate vsem 11 svetnikom in sprejeli ugotovitveni sklep o izvoliti mag. Franca Glušiča za župana.

Ta je v drugem krogu lokalnih volitev premagal Antona Mavra, ki je občino vodil zadnjih 16 let. Glušič se je po zaprisegi zahvalil vsem za podporo in poudaril, da je zanj velika čast, da jih lahko nagovori kot novi župan. »V občinskem svetu pričakujem dobro sodelovanje, kot je bilo do zdaj, polno konstruktivnih debat o projektih, ki smo si jih ali si jih še bomo zadali. Verjamem, da je treba v vse naše kraje spraviti razvoj, nek napredek. Zaradi tega se bomo v naslednjem letu mogoče že pogovarjali o participativnem proračunu, o nekih novih projektih,« je povedal Glušič, ki bo funkcijo župana opravljal nepoklicno.

Kakšna je sestava novega občinskega sveta? Snežka Bizjak, Gregor Škoporc (NSi), Ana Vene, Marjan Starič in Franc Dragan (SLS) so bili svetniki že v prejšnjem mandatu, novinci pa so Tamara Vavtar Žibert (SDS), Denis Šantej, Robert Gregorčič (oba SLS), Matija Kovačič, Zvonko Muhič in Anton Maver (SD).

Na ustanovni seji, ki jo je vodila najstarejša svetnica Ana Vene, so imenovali komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ji bo predsedovala Snežka Bizjak, preostali člani pa so Franc Dragan, Robert Gregorčič, Tamara Vavtar Žibert in Ana Vene.

Besedilo in fotografije: R. N.

