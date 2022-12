FOTO: Sevniška kuhinja v Čudežnem decembru

23.12.2022 | 11:50

Foto: Pavel Perc

Sevnica - Decembrsko Sevn'ško kuhinjo, posvečeno praznični lokalni gastronomiji, so popestrili ponudniki domačih pridelkov in izdelkov, za glasbeno poslastico pa sta poskrbela Veronika Strnad in Žan Bračun. Najmlajše je razveselil prihod enega od treh decembrskih dobrih mož.

Zavoljo muhastega vremena je JZ KŠTM Sevnica Sevn'ško kuhinjo v Čudežnem decembru namesto na Kmečki tržnici na Trgu svobode raje pripravil pod streho sevniške kulturne dvorane, kjer pa je bilo precej manj obiskovalcev, kot so pričakovali ponudniki APE piva, penin Albina in Kozinc, ovčjih sirov Urban, Martinčičevih paštet, medu, peciva in druge hrane ter prazničnega darilnega programa, pretežno iz Posavja.

Sevničani verjetno potrebujejo precej več časa, da sprejmejo in ponotranjijo novitete in tovrstne dogodke, ki ponujajo, poleg nakupov daril, tudi možnost predprazničnega druženja.

P. P.

Galerija