Ave je Eldi Viler za 78. rojstni dan zapel voščilo

23.12.2022 | 18:50

Mama in hči sta zapeli skupaj z Ave, kot pred šestimi leti.

Orkester Ave z Mirom Sajetom je požel velik aplavz.

Predsednica Orkestra Ave Tina Lahne izroča šopek v zahvalo obema pevkama.

Miro Saje, umetniški vodja Orkestra Ave.

Šentjernej - Šest let star vse uspešnejši novomeški Orkester Ave, ki deluje z umetniškim vodjem Mirom Sajetom, prisega na tradicijo. Tako so pred dnevi znova povabili na božični koncert v Kulturni center Primoža Trubarja, ki je ne le tradicionalni, ampak obenem tudi zadnji njihov koncert v letošnjem letu.

Dogodek je bil nekaj posebnega, saj sta ga popestrili priznani slovenski pevki, mama in hči, Elda Viler in Ana Dežman. Predstavili sta se z nekaj najlepših pesmi iz zlate dobe slovenske popevke.

Na dan koncerta je Elda Viler praznovala 78. rojstni dan in člani orkestra so poskrbeli za presenečenje. Takoj, ko sta pevki prišli na oder in bi morali začeti s prvo pesmijo, so ji pred polno dvorano zapeli Vse najboljše. Elda je bila vidno presenečena in ganjena.

Kot pove predsednica orkestra Ave Tina Lahne, je bil večer topel in ljubezensko obarvan, ker pa so pred vrati božični prazniki, ni manjkalo skladb z božično tematiko. Orkester je imel kar tri, sedaj že tradicionalne dodatke - Sveto noč, ki so jo tudi peli, pomagalo pa jim je občinstvo, Straussov Radetzky March, večer pa so sklenili s koračnico Pozdrav Šentjerneju.

Glasbeniki so veseli, da je bila dvorana razprodana, celo z dodatnimi sedeži. Koncert je simpatično povezovala članica orkestra, klarinetistka Eva Novak.

Ob koncu dogodka se je Lahnetova zahvalila obiskovalcem, gostjama Eldi Viler in Ani Dežman, voditeljici Evi ter dirigentu Miru, orkester pa je s šopkom rož presenetil tudi predsednic.

Orkester Ave je ob koncu poskrbel še za druženje v avli, kjer so skupaj z obiskovalci nazdravili s kozarcem penine.

L. Markelj, foto: Matic Eržek

Galerija