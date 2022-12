Nekaj prometnih nesreč, kača v mestu in pena na reki

23.12.2022 | 07:00

Sinoči ob 23.22 je na cesti Črnomelj-Metlika v bližini naselja Vranoviči prišlo do prometne nesreče z udeležbo enega osebnega vozila. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali in osvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so eno osebo oskrbeli in prepeljali na pregled v Zdravstveni dom Črnomelj. Dežurni delavec cestnega podjetja je poskrbel za čiščenje cestišča. V času nesreče je bila cesta zaprta za ves promet.

Ob 23.24 je v ulici Stara cesta v Straži osebno vozilo zapeljalo na rob ceste in nasedlo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in osvetljevali kraj dogodka ter s pomočjo avto dvigala vozilo postavili nazaj na cesto. Poškodovanih ni bilo.

Pomoč reševalcev ni bila potrebna

Ob 9.24 so v Naselju heroja Maroka v Sevnici gasilci PGD Sevnica zaradi neodzivnosti stanovalke s tehničnim posegom odprli vhodna stanovanjska vrata v večstanovanjskem objektu. Na kraju so bili poleg policistov tudi reševalci NMP Sevnica vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Trčila v peško



Ob 13.55 je na Cesti prvih borcev v Brestanici občanka z osebnim vozilom trčila v peško. Posredovali reševalci NMP Krško ki so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice.

Kača na Šmihelski

Ob 13.57 so na pločniku ob Šmihelski cesti v Novem mestu občani opazili večjo kačo. Gasilci GRC Novo mesto so jo ulovili in premestili na varno v naravno okolje.

Bela penasta snov v Savi

Ob 12.27 je bila v reki Savi pri Blanci opažena bela penasta snov. Posredovali so gasilci PGD Sevnica in policisti PP Sevnica, ki so ugotovili, da snov ni nevarna za okolje. Obveščene so bile pristojne službe.

Gorela zaščitna plastična ograja

Ob 14.59 je na Grebenčevi cesti v Leskovcu pri Krškem gorela zaščitna plastična ograja. Manjši požar je pogasil mimoidoči, gasilci PGE Krško pa so opravili preventivni ogled kraja dogodka.

Motena oskrba z vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Blanca, da bo danes predvidoma med 8. in 14. uro motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MILIČI, TP PAUNOVIČI, TP ŽUNIČI;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu ŠOFERSKA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC, izvod Levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP BUČNA VAS NAD;

- od 10:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEBANOVA, izvod 4.LEBANOVA LEVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Lončarjev dol nizkonapetostno omrežje Lončarjev dol 15.

M. K.