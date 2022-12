FOTO: Zaradi velikega dobrodelnega koncerta Kongresni trg pokal po šivih

23.12.2022 | 07:30

Ljubljana - Kongresni trg je sinoči pokal po šivih, kajti dogajanje iz 28-urnega dobrodelnega maratona se je za več kot dve uri preselilo na to priljubljeno koncertno lokacijo. Odvil se je največji dobrodelni žur – veliki koncert Radia 1. Več tisoč glava množica je komaj dočakala prihod glasbenikov, ki so s svojo energijo in uspešnicami poskrbeli, da nikogar ni zeblo.

Za vročico na odru so poskrbeli Miran Rudan in Indesign, Vatra, Flirrt in California. Množica je navdušeno pela in plesala z njimi. Skupaj so ustvarili tudi največji božični zborček in zapeli zimzeleno uspešnico Na božično noč.

Na koncu pa je sledilo še prav posebno presenečenje. Na oder je prišel legendarni glasbenik Alfi Nipič in skupaj z obiskovalci zapeli Silvestrski poljub. Alfi pa je pokazal, da je še vedno živahen in zapel uspešnico Ostal bom muzikant.

Koncert je povezoval Denis Avdić, na odru pa so se mu pridružili še ostali voditelji. Skupaj so tudi poslali sms POMAGAM5 na 1919.

