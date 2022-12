Krka po dramatični končnici premagala Osijek

23.12.2022 | 08:40

Radosav Spasojević na tekmi proti Osijeku je bil sinoči prvo ime Krke. (Foto: Liga ABA)

Beograd - Košarkarji Krke so na turnirju lige Aba 2 v Zlatiborju sinoči odigrali drugo tekmo in premagali Osijek z 92:90 (21:24, 44:50, 71:69). V prvem nastopu na tem prizorišču pred tremi dnevi so klonili proti ekipi Širokega z 71:79.

Novomeška zasedba je bila pred začetkom tekmovanja v Zlatiborju poleg Helios Suns edina še neporažena ekipa v regionalni ligi. A so Novomeščani doživeli prvi poraz, včeraj pa so skušali podobo popraviti. Tekmec je bil za to na papirju ustrezen, saj je Osijek v prejšnjih šestih krogih dosegel le eno zmago.

A na tekmi ni šlo tako zlahka, Osijek je bil povsem enakovreden in si do odmora priigral šest točk naskoka (50:44). V nadaljevanju je bilo stanje na igrišču podobno, ekipi pa izenačeni povsem do konca. Junak novomeške ekipe je bil Rok Stipčević, ki je ob koncu najprej zadel trojko za 90:88, potem pa še zadnji koš za 92:90. Osijek je imel še en napad, a je zgrešil trojko.

Pri Krki se je strelsko najbolj izkazal Radoslav Spasojević z 20 točkami, Stipčević jih je dodal 17.

Izjava po tekmi:



Gašper Okorn, trener Krke: »Naprej bi čestital Osijeku za to, kar so prikazali. Že proti Zlatiboru so pokazali, da na turnirju ni tako slabih moštev, da bi proti njim lahko igral s polovično močjo. Pošteno povedano, ne bi bilo nezasluženo, če bi to tekmo dobili. Mi počasi dosegamo dno, od tam gremo lahko samo višje. To, kar smo pokazali na teh dveh tekmah, je bilo zelo malo, prav tako pa smo imeli velike težave tudi na zadnji tekmi domačega prvenstva z Ilirijo. Nikakršna obramba, brez kontrole. Ostala bo zmaga, ampak tudi še en velik opomin za nas. Igralcem čestitam za zmago, ampak to je bilo vseeno pod vsakim nivojem in tako ne bomo prišli daleč. Na koncu je odločila ena žoga in ta bi bila lahko tudi v korist Osijeka.«

Krkaši se vračajo domov, naslednjo tekmo pa bodo odigrali v sredo, 28. 12., ko bodo v Ligi Nova KBM gostovali pri Šenčurju.

STA; M. K.