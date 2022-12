Božiček jim je za kanalizacijo prinesel skoraj milijon nepovratnih sredstev

Škocjan - V Škocjanu so se v teh dneh zelo razveselili novice z okoljskega ministrstva, da so bili uspešni na razpisu za evropska sredstva z naslova Načrt za okrevanje in odpornost in sicer za tri pomembne projekte: komunalno opremljanje Dobruške vasi in Grmovelj ter za izgradnjo črpališča Škocjan, vključno s kanalizacijsko povezavo med Škocjanom in Zavinkom.

Ocenjena projektantska vrednost za vse tri projekte je 1,5 milijona evrov, od tega so dobili 924 tisoč nepovratnih sredstev.

»Tega božično-novoletnega darila smo res veseli. Prvič v zgodovini se je zgodilo, da država oz. Evropa sofinancira tudi aglomeloracije pod 2000 populacijskih enot, kar pomeni, da v preteklosti nismo bili upravičeni do teh nepovratnih sredstev. Zdaj je drugače in ko obe vasi komunalno uredimo, ju priključimo na primarni vod, ki je že povezan od Dolenje Stare vasi do CČN v Dobruški vasi,« pove župan Jože Kapler.

Naložbe morajo biti dokončane do leta 2026, kar pomeni, da bo občina Škocjan takoj po novem letu šla v objavo razpisov za izgradnjo. Kot pove župan, bodo projekte razdelili, gradnja bo fazna.

