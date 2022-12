Na županovem novoletnem sprejemu razglasili nove ambasadorje občine

23.12.2022 | 11:00

Ivančna Gorica - Že tradicionalno je ob zaključku leta v Gostilni pri Japu potekal Novoletni sprejem, na katerega je župan Dušan Strnad povabil predstavnike gospodarstva, poslovne partnerje, duhovnike, svetnice in svetnike občinskega sveta, sodelavce iz občinske uprave, direktorje javnih zavodov in zvez in predsednike Svetov krajevnih skupnosti.

Vrhunec je bila, kot sporočajo z občine, podelitev treh novih naziv Ambasador Občine Ivančna Gorica. Ta naziv župan podeljuje posameznikom za izjemno vlogo in pomembne dosežke pri soustvarjanju prepoznavnosti občine v domačem in mednarodnem okolju. Naziv Ambasador so prejeli dolgoletni kapelnik Godbe Stična Vladimir Škrlec, predsednik Čebelarske zveze Slovenija Boštjan Noč in vodja knjižnične izpostave Ivančna Gorica Ksenija Medved. Zaradi opravičene odsotnosti je podeljen naziv prevzela njena mama.

Župan Dušan Strnad je v enem zadnjih nagovorov v letošnjem letu povedal, da je leto 2022 za Občino Ivančna Gorica zaznamovano kot zelo uspešno, naj si bo to na gospodarskem področju, uspešno izvedenih številnih infrastrukturnih projektih, kot tudi po družabnem življenju občank in občanov Ivančne Gorice. Leto, ki se poslavlja je bilo po besedah Strnada močno zaznamovano tudi z volitvami, prav zato se je prisotnim zahvalil za podporo pri ponovni izvolitvi za župana občine Ivančna Gorica. »Menim, da bomo vsi zadovoljni, če se nam tako leto na investicijskem področju v občini ponavlja še naslednja štiri leta.«



Zbrane sta nagovorila tudi podžupan Tomaž Smole in novoizvoljena sekretarka državnega sveta mag. Monika Kirbiš Rojs. Predstavila sta jim načrt priprave Lokalnega razvojnega programa za obdobje 2023 - 2030 s katerim naj bi začeli v začetku naslednjega leta. Spremenjene okoliščine in nova finančna perspektiva narekujejo oblikovanje novih izhodišč in ciljev za nadaljnji razvoj. Slednje je potrebno posodobiti in uskladiti s smernicami EU in državnimi razvojnimi načrti ter iskati inovativne rešitve za razvojna vprašanja, ki jih postavlja negotova prihodnost.

Novoletni sprejem je bil obogaten še z razglasitvijo natečaja najlepših in najizvirnejših božično-novoletnih voščilnic, ki ga je razglasila Milena Vrenčur, predsednica Sveta za starosti prijazno občino Ivančna Gorica, grosupeljski skavti pa so prinesli Luč miru iz Betlehama in prisotnim zaželeli blagoslovljen božični čas. Praznični čas so obogatili sestri Nika in Polona Škoda, članici Glasbene skupine Amabile in Godba Stična, ki je ob koncu z nastopom presenetila svojega kapelnika, zdaj tudi Ambasadorja Občine Ivančna Gorica. Skozi novoletno prireditev je zbrane popeljala televizijska voditeljica Valentina Plaskan.

Župan Strnad je na sprejemu s strani Boštjana Noča prejel tudi prehodni pokal mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev, ki ga bo v naslednjem letu gostila Slovenija. Pričakuje se okrog 40 držav udeleženk iz celega sveta. Nosilec tekmovanja bo Čebelarska zveza Slovenije v partnerstvu z Občino Ivančna Gorica, kjer bo tudi osrednje dogajanja tekmovanja.

M. K.

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. Stopar

