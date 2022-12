Skupnost občin Slovenije vodi Vladimir Prebilič

23.12.2022 | 09:00

Vladimir Prebilič (Foto: arhiv DL)

Ljubljana/Kočevje - Glede na izide lokalnih volitev in določil Statuta Skupnosti občin Slovenije (SOS) je vodenje te največje in najstarejše zastopniške organizacije lokalnih skupnosti v Sloveniji nedavno prevzel kočevski župan dr. Vladimir Prebilič.

Prebilič se je v preteklem mandatu vključil v projekt medsebojnega sodelovanja z iraškima provincama Anbar in Basra, ki ga je vodila Skupnost občin Slovenije ter se intenzivno vključeval v delo organizacije v tujini in doma, predvsem kot zastopnik skupnih interesov lokalnih skupnosti znotraj glavnega odbora in predsedstva SOS, sporočajo iz organizacije.

Skupnost občin od začetka leta 2022 do lokalnih volitev vodila Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje.

M. K.