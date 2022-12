Brežičanka Cvetka Tomin ostaja generalna sekretarka RKS

23.12.2022 | 09:30

Cvetka Tomin (Foto: arhiv; S. Š.)

Ig - Generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije (RKS) Cvetka Tomin bo na tem mestu ostala tudi v naslednjem štiriletnem mandatu. Potrdili so jo na nedavnem letnem zboru članov RKS, ki je potekal na Igu. Prav tako so sprejeli strategijo 2030, so sporočili z RKS.

Ko je Tominova pred štirimi leti zasedla položaj generalne sekretarke, je imela zelo jasno vizijo, kaj želijo doseči, a se je razširila epidemija covida-19, zagorelo je na Krasu, v Ukrajini pa je prišlo do konflikta, so njene besede po potrditvi povzeli v RKS.

Kot je zagotovila, so se s temi nepredvidljivimi izzivi skupaj uspešno spopadli in številne tudi že premagali. Izzivov jim po njenih besedah ne manjka niti v prihodnje, pri čemer je prepričana, da bodo tudi v prihodnjih štirih letih skupaj neustavljivi.

Prav tako so na letnem zboru članov soglasno sprejeli strategijo RKS 2030, s katero želijo doseči, da bo njihovo delovanje za vse, ki potrebujejo njihovo pomoč, še bolj učinkovito. Nenazadnje so sprejeli tudi načrt dela RKS za leto 2023 skupaj s finančnim načrtom.

Na zboru članov so podelili tudi najvišje priznanje RKS. Naziv častne članice je prejela dolgoletna predsednica območnega združenja RKS Radovljica Anica Svetina.

STA; M. K.