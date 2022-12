VIDEO: Rekordni dobrodelni maraton: Radio 1 zbral 1.154.873,60 €

23.12.2022 | 09:50

Ljubljana - Za nami je letošnji 28-urni dobrodelni maraton Radia 1, ekipa pa je z vašo pomočjo zbrala rekorden znesek.

Zaključil se je že osmi dobrodelni maraton. 28 ur smeha, solza, sreče in srce parajočih trenutkov. Vse to je v zadnjih osemindvajsetih urah spremljalo celotno Slovenijo. Ta je spet stopila skupaj in v teh prazničnih dneh poskrbela za dobrodelno zgodbo, ki močno zaznamuje naš vsakdan. Voditelji Denis Avdić, Jana Morelj in Miha Deželak pa so tudi letos nalogo zagrabili z obema rokama in brez premisleka svoje življenje začasno preselili v samo središče Ljubljane.

"Hvala vsem, ki ste obiskali naš studio. Hvala vsem, ki ste poslali sms sporočilo ali na kakršenkoli drug način pri tem pomagali," je tik pred razglasitvijo povedal Avdić.

Studio je tik pred razglasitvijo obiskala tudi Ana Lesar iz dm-a in povedala, kakšen znesek so letos zbrali oni. Znesek se je seveda prištel končni številki. V prodajalnah dm so kupci letos namreč zbrali 40.198 €.

Končni znesek pa je razkrila urednica vsebin na Radiu 1 Nina, ki je v joku na tablo napisala rekordni znesek 1.154.873,60 €. "Ni tekma, fajn je pa da veste, kako veliki ste. Imam občutek, da ko se nekaj odločite, lahko objamete zemljo. Revščina je kot neke vrste kazen za zločin, ki ga nikoli nisi naredil. Kdorkoli v življenju ni imel, kdorkoli je živel v pomanjkanju ve, kako je to življenje drago. Res je drago. Velikim posameznikom ste omogočali, da doma jokajo od sreče. Ponosni smo na vas," je po koncu maratona povedal Avdić.

Široko odprta srca

Vsi skupaj pa so bili več kot navdušeni tudi z odprtimi srci Slovencev, ki vedno znova presenetijo s svojo pripravljenostjo za pomoč. 5 minut pred koncem letošnjega maratona pa je ekipo močno presenetil tudi Damjan iz Dragomlja pri Domžalah, zaradi česar je ekipa tudi na kratko prekinila program. Damjan je namreč daroval 20 tisoč evrov. "Živel sem v težkih razmerah, bol sem v rejništvu in sem se odločil, da pomagam otrokom, ki res rabijo pomoč," je ob tem povedal v eter.

Težke zgodbe

Čeprav je končna zgodba dobrodelnega maratona izjemno pozitivna in navdihujoča. Pa je žalostna plat vsega skupaj podatek, koliko ljudi živi v težkih razmerah. Radio 1 tako vsako leto v decembru tudi šokira z vsemi zgodbami o tem, zakaj ljudje potrebujejo pomoč. Letos je javnost najbolj pretresla zgodba treh otrok iz Novega mesta, ki so ravno v nedeljo ostali brez mamice. Tragedija pa je še večja, ker jo je pred njihovimi očmi zadavil njen partner. Otroci zdaj živijo s starimi starši.

Rekordna leta

Ekipa Radia 1 je s pomočjo dm-a in svojih zvestih poslušalcev prejšnji dve leti z zbranimi sredstvi že presegla milijon. Leta 2020 se je številka ustavila pri 1.037.313,54 €, leta 2021 pa 1.042.799,66 €.

Koncert navdušil

Včeraj se je dobrodelni maraton vrnil tudi na glasbene odre. Slovenski glasbeniki so skupaj z ekipo Radia 1 napolnili ljubljanski Kongresni trg. Za zabavo so skrbeli ena najbolj popularnih hrvaških rock skupin Vatra in slovenski glasbeniki, kot so skupina Flirrt, Miran Rudan z bandom Indesign, skupina California. Ekipa pa je pripravila tudi veliko presenečenje, saj se jim je na odru pridružil tudi eni in edini Alfi Nipič.

M. K.