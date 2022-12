Trčila sta, ampak kdo je kriv?

23.12.2022 | 14:00

Policisti na številki 113 so v včerajšnjem dnevu sprejeli 208 klicev, od tega je bilo 70 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Največ dogodkov je bilo povezanih s področjem prometne varnost ter mejnih zadev, danes poročajo s PU Novo mesto.

Prometna (ne)varnost

Deset prometnih nesreč z materialno škodo so skupaj obravnavali policisti iz Novega mesta, Krškega, Šentjerneja, Črnomlja in Dolenjskih Toplic. V Krškem in Črnomlju so obravnavali dve prometni nesreči z lažjimi poškodbami. Od desetih je bilo pet trkov z divjadjo.

V Brestanici je v peško na prehodu za pešce popoldne trčila 79-letna voznica osebnega avtomobila. Lažje poškodovano peško so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Policisti prisotnosti alkohola niso ugotovili.

Na Šmarješki cesti v Novem mestu so policisti nekaj pred enajsto zvečer naleteli na prometno nesrečo dveh osebnih avtomobilov. Vozili sta trčili z boki, pri čemer sta voznika in policisti niso bili enotni, kako je prišlo do nesreče. Kot običajno, so oba tudi preizkusili – pri enem od njiju, 67-letnemu Novomeščanu, so se številke ustavile pri 0,66 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje, dokončno pa bo o njem odločilo sodišče.

Okoli pol polnoči so policisti obravnavali prometno nesrečo v Vranovičih. Po prvih ugotovitvah je 43-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal preblizu desnega roba ceste, zaradi česar ga je začelo zanašati. Po nekaj metrih je trčil v brežino in se lažje poškodoval po glavi. Rezultat alkotesta je pokazal 0,91 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Kriminaliteta

Na Kandijski cesti v Novem mestu so neznanci ponoči iz stanovanja odnesli televizor in nekaj alkohole pijače, v vrednosti okoli dvesto evrov. Po prvih ugotovitvah ogleda niso imeli težkega dela, ker so bila vhodna vrata odprta.

Varnostniki trgovine na Ljubljanski cesti v Novem mestu so do prihoda policistov zadržali 28-letnika, ki je hotel brez plačila odnesti zavoj kave in nekaj pršuta, v vrednosti okoli dvajset evrov.

Na Šegovi v Novem mestu so v noči iz četrtka na petek neznanci iz tam parkiranega clia odtujili (odrezali) katalizator in lastniku naredili za približno dvesto evrov škode.

V Šempetru pri Otočcu so ponoči storilci iz odklenjenega avtomobila odnesli športno torbo s športno opremo, denarnico z dokumenti in denarjem ter verižico. Lastnico so oškodovali za okoli sedemsto evrov.

Novomeški policisti so zvečer opravili ogled tatvine žlebov Pod Trško goro. Po prvih ugotovitvah so ob prvem somraku neznanci iz hiše odnesli 20 metrov bakrenih žlebov in lastnikom povzročili za okoli pesto evrov škode.

V Velikem Cerovcu so v zadnjih dneh vlomili v zabojnik, kjer so imeli lastniki shranjeno orodje za čebelnjak – odnesli so kovinski kamni, plinski kuhalnik z jeklenko, akumulator, radijska sprejemnika ter več posode – ter s tem naredili za več kot tisoč evrov škode.

Črnomaljski policisti so na Lokvah opravili ogled poškodovanja tuje stvari – storilci so mu na traktorski prikolici, s katero je prišel po drva, prerezali tri pnevmatike in mu naredili za nekaj sto evrov škode.

Mejne zadeve in tujci

Brežiški policisti so obravnavali 101 tujca, ki so v državo prišli na nezakonit način. Tujce različnih državljanstev (Indije, Rusije, Maroka, Konga, Afganistana, Pakistana in Bangladeša) so prijeli na območju Orešja na Bizeljskem, Rigonc in Obrežja. Mejo so prečkali posamično ali v skupinah (ob prijetju so bili v skupinah od treh do dvaintrideset oseb). Postopki s tujci še niso zaključeni.

Policisti Postaje mejne policije Dobova so s pomočjo brežiških policistov prijeli in nato v nadaljnji postopek izročili štiri tujce, državljane Kuvajta, Maroka in Sirije. Nekaj pred deseto uro dopoldne so policisti na tovornem vlaku (kompozicija 35-tih vagonov je bila dolga več kot 5000 metrov), ki je pripeljal iz Hrvaške, opazili štiri osebe, ki so po zaustavitvi vlaka skočile iz vagonov in se podale v beg. Tujce so približno dve uri zatem prijeli v bližini (Sela pri Dobovi).

Kršitve javnega reda

Policisti so obravnavali dve kršitvi javnega reda in miru na javnem kraju ter eno v zasebnem prostoru.

Zvečer, nekaj pred osmo, so brežiški policisti zaradi kršitve javnega reda in miru posredovali v Ponikvah. Tam sta se sprla 20-letnik iz Brezja pri Novem mestu in 37-letnica iz Ponikev. Ob prihodu na kraj so policisti še ugotovili, da oba dajeta znake vplival alkohola. Glede na okoliščine kršitve bodo plačilne naloge izdali kar obema.

Krški policisti so na Dovškem napisali plačilni nalog 42-letniku, ki je popoldne, domnevno pod vplivom alkohola, kršil javni red in mir, danes še poročajo iz PU Novo mesto.

