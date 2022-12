Zagorelo v garaži in kurilnici, eden v bolnišnico

Prvi posredovalci AED iz PGD Dolenja Straža so včeraj, kot poročamo, nudili pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev. So pa imeli tudi prijetnejše opravilo. Na svojem FB profilu so ob pričujočih dveh fotografijah zapisali: ''Danes nas je obiskal Dedek Mraz in za otroke pustil neko malenkost. Hvala 3K Design za pomoč pri obdaritvi. (Gašper Klobučar)''

Sinoči ob 19.46 je na Titovi cesti na Senovem, občina Krško, zagorelo v garaži in kurilnici stanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško in PGD Senovo so požar pogasili, nudili prvo pomoč občanu, rešili domačo žival in nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanca. Reševalci NMP Krško so ga oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Gorele saje v dimniku

Ob 18.28 so v naselju Zavrti, občina Sodražica, gorele saje v dimni tuljavi stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Sodražica so nadzirali izgorevanje saj, pregledali dimnik in lastnika opozorili na razpoko tuljave ter mu svetovali sanacijo pred nadaljnjo uporabo.

Družno gasilci in reševalci

Ob 10.13 so na Novomeški cesti v Straži prvi posredovalci AED iz PGD Dolenja Straža nudili pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Po oskrbi so obolelega prenesli do reševalnega vozila, nato so ga reševalci odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

