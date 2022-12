V nesreči niso sami: Dobrodelno za družino Medved - Kodrič, ki je z dvema otrokoma ostala brez očeta

24.12.2022 | 11:30

Družina Medved - Kodrič na levi pa Aleš Lindič, pobudnik dobrodelnega dogodka.

Tek ob baklah okrog Šmarjete je bil videti prav romantičen.

Nastop najmlajših osnovnošolcev z božičkovimi kapami je ogrel srca zbranih.

Šmarjeta - Za družino Medved - Kodrič iz šmarješke občine je sinoči potekal dobrodelni dogodek. Družina je z dvema šolo obveznima otrokoma - šestošolko Enjo ter drugošolcem Lanom - nedavno ostala brez očeta in se znašla v hudi socialni stiski.

V Društvu rekreativcev, tekačev in pohodnikov Marathon Novo mesto, so se po zaslugi njegovega predsednika Aleša Lindiča, profesorja športne vzgoje na OŠ Šmarjeta, ki je tudi razrednik enega od otrok, hitro zganili. V sodelovanju s šolo in Zavodom za šport, kulturo in turizem Šmarješke Toplice so organizirali dobrodelno prireditev, zbrani denar pa namenili prizadeti družini.

Na Karlovškovem trgu je bil najprej športni dogodek – tek z baklami okrog centra Šmarjete, kjer so se tekači pomerili v tekmi na izpadanje, Fun run in štafetnem teku (za šolarje). Sodelovalo je okrog dvesto tekačev, od otrok do starejših, vsi razpoloženi in zagnani, saj je imel njihov tek dobrodelno noto.

Pestro na stojnicah

Devetošolci so pridno pekli palačinke, ponujali piškote...

Startnine ni bilo, so pa prispevke zbirali v skupni fond za dober namen. Vsi so ob koncu prejeli tudi spominske medalje, ki so jih organizatorji zasnovali prav za ta dogodek. Najboljšim so jih podelili v velikem modrem svetlečem srčku sredi trga, ki je bil krasen motiv za fotografiranje mnogih obiskovalcev.

Dogajanje na trgu je bilo pestro tudi po športnem delu, ko je sledil koncert šolskega pevskega zbora, nastop plesalcev šole, nekaj sklad so zaigrali člani ansambla Začetek. Pestra je bila ponudba na božičnih stojnicah, devetošolci so pekli in prodajali palačinke in šmorn, pa piškote… Del zaslužka bo šel za valeto, del za Medvedove.

Klavdija Medved: zahvala Alešu Lindiču in vsem dobrim ljudem

Pa še skupinska slika Medvedovih in Aleša Lindiča v srčku... Dobrotljivost in solidarnost sta še med nami, se je izkazalo včeraj.

Veličasten prihod tekača na cilj...

Posebne spominske medalje

Na dogodku ni manjkala tudi družina Medved - Kodrič, ki se v teh prazničnih dneh sooča s hudo in nepričakovano izgubo moža in očeta, pa tudi s težkim socialnim stanjem.

Družina je ostala le z mamičino majhno delavsko oz. minimalno plačo, življenjski stroški so iz dneva v dan večji, poleg vsega so tudi podnajemniki.

Klavdija pove, da rada dela in živi od svojega dela, in da si ni nikoli predstavljala, da bo zanjo kdo zbiral denar, a zgodilo se je ravno to.

»Ni mi lahko, a vseeno sem hvaležna vsem za darove in podporo, vsem, ki so se nas spomnili v nesreči, predvsem pa razredniku hčerke Enje Alešu Lindiču za tenkočutnost in dobroto. Sem brez besed. On je zaslužen za organizacijo te akcije,« ganjena pove Klavdija Medved.

Zahvalo naslovi še na Lions klub Novo mesto, OŠ Šmarjeta, od koder jim je predsednica KORK Bela Cerkev Milena Činkole prinesla domov »skritega božička« - kup sladkarij za otroke, ki so jih zbrali učenci s starši, pa na Občino Šmarješke Toplice, svojega delodajalca Adrio Mobil, »in mnoge druge dobre ljudi, ki so nekateri tudi skriti in pomagajo na različne načine. Res sem presenečena, koliko solidarnosti je še med nami in vsem sem neizmerno hvaležna. Lep je občutek, če v težkih trenutkih in nesreči ne ostaneš sam,« pove mamica Klavdija, ki upa, da si bodo nekako opomogli in čim bolj mirno živeli naprej.

Besedilo in foto: L. Markelj

