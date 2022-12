Črnomelj izpadel, Ormožani peti četrtfinalisti

24.12.2022 | 09:50

Črnomelj - Po zadnji tekmi osmine finala Pokala Slovenije za moške je znanih pet četrtfinalistov. Kot zadnji so se med najboljšo osmerico uvrstili rokometaši Jeruzalema Ormoža.

Udeleženci Lige NLB so delo na gostovanju pri 1. b-ligašu iz Črnomlja opravili suvereno in zmagali s 37:26. Po izenačenih uvodnih minutah so se hitro povzpeli na varno razdaljo, po kateri gostitelji niso uspeli več zapretiti.

Že pred tem so se v četrtfinale uvrstile ekipe Trima Trebnjega, Celja Pivovarne Laško, Kopra in Gorenja Velenja.

POKAL SLOVENIJE, OSMINA FINALA

Petek, 23. december:

RK ČRNOMELJ : RK JERUZALEM ORMOŽ 26:37 (14:20)

Muhič 8, Emeršič 5 (3); Ćirović 11 (3), Krabonja 7.

STATISTIKA

Sobota, 21. januarja, ob 18.00:

RK VELIKA NEDELJA : MRK KRKA

Torek, 14. februarja, ob 20.00:

RK KOČEVJE : RK JADRAN HRPELJE-KOZINA

Sreda, 15. februarja, ob 18.30:

RD LL GROSIST SLOVAN : RK MARIBOR BRANIK

Že odigrano, torek, 6. decembra:

RK TRIMO TREBNJE : RK SVIŠ IVANČNA GORICA 35:22 (16:11)

Sreda, 21. decembra:

RK SLOVENJ GRADEC : RK GORENJE VELENJE 26:29 (14:15)

MRK LJUBLJANA : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 28:45 (10:25)

RD KOPER : RK KRŠKO 30:27 (14:13)

STA; M. K.