Gasilski pihalni orkester Loče: Decembrski koncert

24.12.2022 | 10:30

Decembrski koncert Gasilskega pihalnega orkestra Loče (Vse foto: M. L.)

Dobova - Gasilski pihalni orkester Loče z dirigentom Miranom Petelincem je nastopil v Kulturnem domu Dobova nedavno z Decembrskim koncertom.

Po uvodnem glasbenem popotovanju po španskih gradovih, ki ga je obiskovalcem pričaral orkester sam, so se v nadaljevanju zasedbi pridružili glasbeni gosti. Tako so z orkestrom nastopili Uroš Polanec na harmoniki, s katerim je dvorano prevzel ritem čardaša, ter ubrana moška vokalna skupina Andante in pevka Maja Weiss, ki se je prepričljivo približala izvirnim izvedbam nekaj zimzelenih slovenskih popevk.

V duhu prazničnega decembra je zbrane nagovoril predsednik orkestra Ivan Kovačič.

M. L.

