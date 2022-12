Pred državnim praznikom samostojnosti in enotnosti razglasili najboljše športnike za leto 2022

25.12.2022 | 10:30

Jan Pancar

RK Sviš Ivančna Gorica

Ivančna Gorica/Stična - Osrednja prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti je v Občini Ivančna Gorica potekala v petek, 23. decembra, v športni dvorani Osnovne šole Stična. Tradicionalno prireditev sta, s podelitvijo priznanj športnikom občine Ivančna Gorica za leto 2022, pripravila Občina Ivančna Gorica in Zveza športnih organizacij (ZŠO) Ivančna Gorica.

Na slavnostni podelitvi je tokrat v imenu gostitelja župana Dušana Strnada prisotne goste, športnice in športnike, športne delavce ter občanke in občane v prazničnem duhu nagovoril podžupan Tomaž Smole. V nagovoru je poudaril pomen prihajajočega državnega praznika in se spraševal kako se danes spominjamo tlakovanja poti k osamosvojitvi. Zaskrbljujoče je, da po več kot 30 letih ni enotnosti, na državnem nivoju pa smo vedno bolj razdeljeni, a so po besedah Smoleta tudi svetle izjeme. »Ena izmed takšnih je Občina Ivančna Gorica, kjer večno sklepov in odlokov v občinskem svetu sprejemamo soglasno. Upam si reči tudi zahvaljujoč modrosti in politični izkušenosti župana Dušana Strnada. Sodelovanje, povezovanje in vključevanje namreč ni samoumevno, tako kot samostojnost in enotnost ne. Samo predanost k istim ciljem, iskanje kompromisov in vsakodnevni trud, vodijo v razvoj in svetlo prihodnost. Moč oblasti je namreč zapeljiva in je treba znati ravnati z njo«, je še dodal Smole.

Ob prihajajočih božično-novoletnih praznikih je prisotne navdahnil z mislijo, naj bodo letos božične pesmi slovenske, preberejo naj si kakšno knjigo ali zbirko pesmi slovenskega avtorja in delijo slovensko besedo s svojimi najbližjimi. »Naj bo naslednje leto čim večkrat božič. Naučimo sebe in naše otroke ljubiti domovino in častiti samostojnost, naj nam bodo pri tem vzor naši športniki naši ambasadorji in čez čas bomo znova bolj enotni, ker to kar imamo ni samoumevno, tako kot ni ljubezen,« je zaključil Smole in čestital vsem prejemnikom letošnjih športnih priznanj.

Pozdravni nagovor je na prireditvi navzočim namenil tudi predsednik ZŠO Ivančna Gorica Tomaž Zakrajšek. Dogodek sta s svojo prisotnostjo obogatila telovadec, športni gimnastičar in udeleženec olimpijskih iger Mitja Petkovšek ter nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentance Tomaž Kavčič.

Vrhunec prireditve je bila podelitev priznanj najboljšim športnicam in športnikom v letošnjem letu. Naziv Športnik leta Občine Ivančna Gorica za leto 2022 je prejel motokrosist Jan Pancar, član AMD Šentvid pri Stični, ki je v sezoni 2022 končal v razvrstitvi svetovnega prvenstva v razredu MX2 na 11. mestu. Ekipa leta pa je postala članska ekipa Rokometnega kluba SVIŠ Ivančna Gorica, ki si je v sezoni 2021/2022 v 1.A državni rokometni ligi uspešno zagotovila obstanek med slovenskimi prvoligaši.

V kategoriji mlajših deklic je športnica leta postala strelka SD Sonja Vesel Ivančna Gorica, Nika Podobnik, med mlajšimi dečki pa član Taekwondo kluba Kang, Jakob Kastelic. Med starejšimi deklicami je slavila perspektivna športna gimnastičarka Ronja Glažar Tamše, med starejšimi dečki pa motokrosist Žan Oven, AMD Šentvid pri Stični. Urša Černelč, članica Atletskega društva Kronos Ljubljana je športnica leta med mladinkami, motokrosist Jaka Peklaj, član AMD Šentvid pri Stični pa med mladinci. Med veterani je naziv šel v roke kolesarke Vide Ceglar.

Letošnjo priznanje zaslužni športni delavec sta s strani župana Dušana Strnada in Tomaža Kavčiča, prejela Jože Mestnik, član RK SVIŠ Ivančna Gorica in starosta Nogometnega kluba Ivančna Gorica, Lojze Lihtenvalner.

Predpraznično slovesnost so obogatili najmlajši otroci Vrtca Sonček iz Zagradca, Otroški pevski zbor OŠ Stična, Mešani pevski zbor Zborallica, hip-hop plesalki Plesnega kluba Guapa in ritmična gimnastičarka, Zala Podvršič. Prireditev je povezovala Barbara Pirh.

M. K.

Foto: Občina Ivančna Gorica

