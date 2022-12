Kavšek: Pot do enotnosti mora biti prežeta s sodelovanjem

25.12.2022 | 18:00

Črnomelj - V Kulturnem domu Črnomelj je v petek zvečer potekala osrednja občinska proslava ob državnem prazniku dnevu samostojnosti in enotnosti, na kateri je bil slavnostni govornik župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek.

Župan je v svojem govoru izpostavil: «Prepričan sem, da ima marsikdo žive spomine na tiste dni in trenutke, ko so rezultati plebiscita pokazali, da smo izglasovali odločni »DA«. Z enotnostjo smo jasno pokazali željo po samostojnosti. Če pogledamo povezavo med tema dvema besedama, samostojnost in enotnost, lahko iz njih izluščimo lepo skupno vrednoto. To je »sodelovanje«. Ljudje smo si različni, vsak je zase samostojen, vendar če želimo karkoli doseči, si moramo biti enotni, moramo biti povezani, imeti skupne cilje in tudi vrednote. In tu, spoštovane občanke in občani, je ključna vez sodelovanje. Pot do enotnosti mora biti prežeta s sodelovanjem in po njej moramo hoditi z usklajenim korakom.«

Za kulturni program, ki je nastal v organizaciji JSKD OI Črnomelj, je za glasbo poskrbel Big Band Črnomelj s pevko Tino Kocjan, program pa je povezoval Rok Babič.

Prireditev je bila uvod v pestro dogajanje v sklopu Novoletnega direndaja v občini Črnomelj, ki ga je odprl koncert Psihomodo Pop in Žute minute v šotoru pred črnomaljskim gradom.

M. K.

Foto: Tomislav Urh

