S skupnimi močmi so mu obnovili streho

25.12.2022 | 19:00

Bojanja vas - Rdeči križ Metlika v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Radovica in krajani Bojanje vasi končuje humanitarno akciji Dom, s katero so pomagali pri obnovi kritine stanovanjske hiše družine Cesar iz Bojanje vasi.

Družino tarejo socialne in zdravstvene težave. Štirje sinovi imajo sindrom fragilnega kromosoma X, motnje v duševnem razvoju in že več kot 40 let bivajo v socialno zdravstvenih zavodih, hčerka pa je poročena in ne živi doma.

Oče Alojz, danes star 80 let, je pred 13. leti izgubil ženo in živi povsem sam. Do upokojitve je delal v tovarni Beti in obdeloval manjši vinograd. Delo po svojih močeh opravlja še danes.

Zaradi majhnih dohodkov in zdravstvenih težav hiše že več let niso obnavljali, predvsem kritina je bila v precej slabem stanju, ob vsakem dežju je zamakalo v notranjost hiše.

Strošek obnove strehe s kritino je znašal 3.000 evrov. Dela je prevzelo tesarstvo Jože Brodarič s.p. iz Podzemlja, finančno pa so pomagali člani Lions kluba Novo mesto in z donacijo podjetnik iz Metlike.

M. K.

Foto: OZ RK Metlika