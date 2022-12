Tudi Črnomelj z najpomembnejšo komisijo

26.12.2022 | 10:40

Občinski svet z županom na ustanovni seji (Foto: arhiv; Občina Črnomelj)

Črnomelj - Za razliko od ostalih občin v Črnomlju na prvi, ustanovni seji novega Občinskega sveta še niso imenovali Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja, pač pa so to storili na svoji drugi redni seji, zadnji letos, pred dnevi.

Člani Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja so tako postali: Zoran Špec (predsednik) ter Renata Butala, Leopold Perko, Jože Veselič in Alojz Puhek.

Svetniki so sprejeli tudi sklep o višini sredstev, ki glede na dobljeno število glasov na lokalnih volitvah 2022 pripadajo političnim strankam v občini Črnomelj.

M. K.